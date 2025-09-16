Intimer Moment: Aaron Koenigs leckt bei „The Power“ die Achseln von Lorik Bunjaku

In der Realityshow „The Power“ kommt es zu einem intimen Moment. Während der Party sorgten Aaron Koenigs und Lorik Bunjaku mit ihrem innigen Austausch für Aufregung. Aber was läuft zwischen den beiden wirklich?

Am Ende der 22. Folge von „The Power“ wurden die Kandidaten mit einer ausgelassenen Party belohnt. Es war ein Abend voller Gespräche – und auch Flirts! Besonders Aaron Koenigs und Lorik Bunjaku kamen sich nach einigen Drinks näher.

Die beiden liegen unter einer Decke und diskutieren über mögliche „Power Player“. Dabei streicht Aaron Lorik durch die Haare. Im Dunkeln suchen die beiden dann ihre Betten. „Zu dem, was Lorik und ich da miteinander haben, gehören ja zwei“, kommentierte Aaron Lorik.

Besonders überraschend: Später leckte Aaron Koenigs die Achseln von Lorik Bunjaku – ein intimer Moment für die beiden. Lorik hat zwar eine Freundin – jedoch gab er zu: „Vielleicht entdecke ich mich neu.“ Aaron sprach offen darüber, wie anziehend er Lorik findet: „Er hat gute Handfertigkeiten, ich sage es euch.“

Im Schlafzimmer kam es zu weiteren intimen Szenen. Als Aaron jedoch versuchte, Lorik zu küssen, wandte sich dieser ab – dennoch scheint er nicht abgeneigt gewesen zu sein. Lorik stellte klar, dass er Aaron sehr mag und dass seine Freundin Denise Hersing die ganze Situation mit Humor sieht.

„Es wäre mir auch ein Wunder, wenn Denise ihm schon die Achselhöhlen ausgeleckt hat“

Die Achsel-Aktion sorgte für Gesprächsstoff im Haus. Matthias Mangiapane wurde unfreiwilliger Zeuge der Szene und bezeichnete die Situation als „Tragödie“. Dann sagte er schließlich: „Es wäre mir auch ein Wunder, wenn Denise ihm schon die Achselhöhlen ausgeleckt hat. Würde ich mich sehr wundern.“

Aaron Koenigs gab vor einigen Wochen gegenüber Promiflash einige Einblicke in sein Liebesleben: „Vielleicht hätte man das jetzt gar nicht von mir erwartet, aber bei mir ist tatsächlich Dating-technisch aktuell was los. Das ist vielleicht noch nicht spruchreif. Vielleicht erfahrt ihr später mehr.“