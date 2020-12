Alexis Sharkey: Influencerin (26) wurde tot aufgefunden!

Alexis Sharkey wurde am vergangenen Freitag von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Nun ist es traurige Gewissheit: Die Influencerin ist gestorben! Die Leiche der 26-Jährige wurde nun aufgefunden.

Der viel zu frühe Tod der Influencerin gibt viele Rätsel auf. “So, wie sie am Samstag gefunden wurde – das hätte meine Tochter sich nicht selber angetan”, erklärte ihre Mutter gegenüber dem Fernsehsender KPRC. Ihr lebloser Körper sei an einem Straßenrand in Houston entdeckt wurden – und zwar nackt.

Emotionales Statement von ihrer Mutter

Ihre Mutter veröffentlichte ein emotionales Statement bei Facebook. “Mit tief gebrochenen Herzen möchten Mike und ich euch alle wissen lassen, dass Lexis Leiche gefunden wurde. Wir können noch nicht anfangen, euch allen für eure Liebe und eure freundlichen Worte zu danken, die ihre unserer Familie gegeben habt”, schrieb sie. “Liebes, wir werden dich vermissen”, heißt es weiter in dem Statement.

War es Mord?

Seit Freitag hatte man nichts mehr von Alexis Sharkey gehört – das ist für sie sehr ungewöhnlich, denn eigentlich ist die Influencerin immer erreichbar. "Sie ist immer an ihrem Handy. Sie ist eine Königin der Sozialen Medien. Sie ist eine Influencerin. Sie arbeitet von ihrem Handy aus", eine Freundin von Alexis, dem Nachrichtensender KHOU11. Die Hintergründe sind noch völlig unklar – ihre Angehörigen schließen einen Mord jedoch nicht komplett aus. "Ich bin davon überzeugt, dass sie ermordet wurde. Von allem, was ich in Erfahrung bringen konnte und meinem Bauchgefühl als Mutter gehe ich davon aus", sagte sie gegenüber ABC13. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.