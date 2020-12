Brittanya Karma: Corona-Tod mit nur 29 Jahren!

Brittanya Karma war als Influencerin im Netz sehr erfolgreich. Am 17. November 2020 teilte der Web-Star ihren Fans mit, dass sie an Corona erkrankt ist. Nun die traurige Nachricht: Im Alter von nur 29 Jahren ist sie an den Folgen der Infektion gestorben.

Es gibt immer noch einige, welche das Coronavirus nicht ernst nehmen oder meinen, dass nur ältere Menschen gefährdet sind. Nun zeigt der Todesfall von Brittanya Karma, welche mit bürgerlichem Namen Nguyen Tran Phuong Linh hieß, wie gefährlich das Virus auch für junge Menschen sein kann.

Brittanya Karma sprach offen über ihre Covid-Diagnose

Mitte November machte Brittanya Karma ihre Covid-19-Erkrankung öffentlich und sprach auch über Beschwerden. Immer wieder postete die Influencerin auch einige Schnappschüsse aus dem Krankenhaus. “Corona sollte man ernster nehmen. Bitte passt auf euch auf”, schrieb sie damals zu einem Bild mit einer Beatmungsmaske. Die Influencerin berichtete, dass sie kaum geschlafen und gegessen habe sowie heftige Schmerzen hat.

Ihren letzten Post gab es am 20. November 2020 in den sozialen Netzwerken. Nun wurde bekannt: Im Alter von nur 29 Jahren ist die Vloggerin gestorben! "Ich bin sprachlos. Das Leben ist unfair. Mit dir aufzuwachsen, war so toll. Du hast mir so viel beigebracht. Das Leben ist so wertvoll", schrieb ihr Bruder auf seinem Instagram-Kanal. Nicht nur ihre Angehörigen und Freunde, sondern auch ihre Fans sind über den viel zu frühen Tod einfach nur fassungslos. "Mein tiefstes Beileid und viel Mitgefühl an die Hinterbliebenen", schrieb ein Follower in den Kommentaren.