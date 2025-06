„Ihr geht es gut“: Joachim Llambi verrät im ZDF-„Fernsehgarten“ – So geht es Andrea Kiewel in Israel

Der ZDF-„Fernsehgarten“ muss an diesem Sonntag ohne Andrea Kiewel auskommen. Stattdessen übernehmen Joachim Llambi und Lutz van der Horst die Moderation.

Andrea Kiewel wohnt in Israel. Aufgrund des Krieges konnte die Moderatorin nicht nach Mainz reisen. Für die 60-Jährige ist das bitter, denn es ist ihr 25-jähriges Jubiläum im „Fernsehgarten“.

„Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt. Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum ,Fernsehgarten’ anreisen kann. […] Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr“, erklärte der Sender vorab in einem Statement. Am Samstag war dann endgültig klar: Andrea Kiewel kann nicht nach Mainz reisen.

Joachim Llambi zu Andrea Kiewel: „Ihr geht es gut“

Ausgerechnet in der Sendung mit dem Motto „Kiwis 25. Jubiläum“ fehlt Andrea Kiewel. Die Ersatz-Moderatoren Joachim Llambi und Lutz van der Horst haben sich jedoch geäußert, wie es Andrea Kiewel geht. „Ihr geht es gut“, hat der „Let’s Dance“-Juror im ZDF-„Fernsehgarten“ zu Beginn der Show verlauten lassen.

Bereits zuvor hat sich Joachim Llambi in einem Interview mit der Bild-Zeitung geäußert: „Das Allerwichtigste ist, dass es Andrea Kiewel und ihrem gesamten Umfeld gut geht. Der ,Fernsehgarten‘ ist wichtig, aber er bedeutet nicht alles im Leben.“

Andrea Kiewel hat einen Freund in Israel und lebt aus Überzeugung in dem Land. „Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea. Es ist meine Lebensentscheidung“, erklärte sie vor einigen Jahren in einem Interview mit t-online.

Die Moderatorin reist jedes Wochenende zwischen Israel und Deutschland. „In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe“, erklärte sie in der Bild am Sonntag.