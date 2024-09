„Ich weiß ja, was Krebs ist“: Angst um „Hartz und herzlich“-Dieter!

Dieter hat schon längere Probleme mit seiner Gesundheit. Der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wurde mit einem schlimmen Verdacht ins Krankenhaus eingeliefert.

Carmen und Dieter wohnen schon seit Jahrzehnten in den Benz-Baracken in Mannheim. Die beiden werden schon länger von einem Kamerateam begleitet – in der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ teilen die beiden ihr Leben. Zuletzt ging es in den Folgen um den Gesundheitszustand von Dieter – und der ist alles andere als gut.

„Wenn mir da einer draufschlägt oder so, dann blutet es“

Die Ärzte haben den Verdacht, dass Dieter schwer krank sein könnte. Erst kürzlich erzählte Carmen in der Sendung, wie schlimm das Muttermal von Dieter aussehe. Zuletzt war er vor allem extrem müde. „Der Entzündungswert war zu hoch, der Leberwert war zu hoch“, erklärte ihm die Medizinerin. Carmen hatte eine ganz andere Vermutung: „Es kann ja auch von dem Muttermal kommen, das schon eitert und blutet.“ Dieter gestand zudem: „Wenn mir da einer draufschlägt oder so, dann blutet es.“ Dann macht Carmen eine Ansage: „Es ist ekelhaft, ihm immer das Pflaster weg und wieder drauf zu machen. […] Und das Muttermal müsste er sich seit zwei Jahren rausoperieren lassen!“

„Den Verdacht, den ich gehört hab, ist Hautkrebs“

Nach einem Arzttermin wurde er zu einem Spezialisten in die Klinik geschickt. „Den Verdacht, den ich gehört hab, ist Hautkrebs“, erzählt der „Hartz und herzlich“-Darsteller besorgt. Schließlich bereut er es, das Muttermal in den vergangenen Jahren nicht behandelt zu haben. „Jetzt will ich wissen, was der dann sagt. […] Ob ich das habe, was ich vermute“, so Dieter bei „Hartz und herzlich“.

„Ich weiß ja, was Krebs ist, durch meinen Vater“, erzählt Carmen in der Sendung. Schließlich hat sich Dieter das Muttermal entfernen lassen – ob dieses gut- oder bösartig ist, zeigen die Befunde. Doch diese liegen in rund zwei Wochen erst vor – bis dahin müssen sich Dieter und Carmen noch gedulden. Dieter lenkt sich mit Arbeit ab – seinen Kollegen will er davon jedoch nichts erzählen: „Ich kann ja denen nicht sagen, wie es wirklich um mich steht.“

