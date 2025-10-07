„Ich geh‘ raus“: Erster „Promi Big Brother“-Star droht mit Show-Exit

Am 6. Oktober 2025 startete die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Ein Kandidat polarisiert von Anfang an – und zwar Erik aka „Satansbratan“. Nach einem Eklat droht der Influencer mit einem freiwilligen Exit.

Die Promis sind am vergangenen Wochenende in den TV-Container eingezogen und müssen diesmal auf einer Baustelle hausen. Erik aka „Satansbratan“ ist einer der erfolgreichsten Comedy-Influencer in Österreich und hat eine riesige Fangemeinde. Der 26-Jährige gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Doch schon nach wenigen Tagen droht er damit, freiwillig das Handtuch zu schmeißen.

Die Gruppe hat den Content Creator verdächtigt, sich mehr als seinen fairen Anteil am Brot genommen zu haben. Diese Anschuldigungen lässt sich der Influencer nicht gefallen und droht sogar damit, das Format zu verlassen: „Geht’s mir am A*sch damit, mit den Beschuldigungen. Hört auf mit der Sche*ße. Nehmt das Sche*ß Essen und ich geh raus aus der Sche*ße hier.“

„Wegen so was zu streiten, ist mir so unangenehm“

Später erklärte er gegenüber Doreen Dietel und Karina2you, weshalb er so aufgebracht war: „Wegen zwei Scheiben Brot. Wegen so was zu streiten, ist mir so unangenehm. Was denken die Menschen da draußen, wegen einem Stück Brot streiten die Leute da drinnen!“ Ihm sei es peinlich, Diskussionen in einer Gruppe zu führen – deshalb nehme er davon Abstand. Und das führte schließlich zu einem emotionalen Zusammenbruch vor laufenden Kameras.

„Ich nehme niemandem was weg! 100 Prozent nicht!“, stellt Erik aka „Satansbratan“ klar. „Als würde ich Essen fladern von den Idioten da drinnen“, so der Influencer wütend. Zur Erklärung: „Fladern“ bedeutet auf Österreichisch „stehlen“. Zwar habe er angedroht, freiwillig das Handtuch zu schmeißen – das setzte er dann doch nicht in die Tat um und blieb weiterhin im Haus.

Nicht bei allen Zuschauern kommt das Verhalten von „Satansbratan“ gut an. „Erik ist einfach nur anstrengend“, schrieb ein User im Netz. „Ja total, so ’n richtiger ich muss allen zeigen, was ein Mann ich bin“, stimmt ein anderer Zuschauer zu.

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22.15 Uhr.