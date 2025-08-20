„Ich finde das dreckig“: Aussprache zwischen Adrian und Justyna bei „Prominent getrennt“ eskaliert

Bei „Prominent getrennt“ wurde es laut und es gab viele Vorwürfe. Denn eine Aussprache zwischen Justyna Pralina und ihrem Ex-Freund Adrian Loevenich ist völlig eskaliert.

Adrian Loevenich und Justyna Pralina haben sich bei „Temptation Island“ kennengelernt. Im Jahr 2024 folgte jedoch die Trennung. Als Nachzügler sind die beiden in die Villa bei „Prominent getrennt“ gezogen. Dort sorgten die beiden für ziemlich viel Zoff und es flogen schnell die Fetzen.

Bei einer Aussprache haben Adrian Loevenich und Justyna Pralina mit Vorwürfen um sich geschmissen. Justyna hat die Beziehung damals angeblich per Whatsapp beendet – Adrian wollte nun die genauen Gründe dafür wissen. „Ich wollte wissen, warum du mit mir Schluss gemacht hast. Und eine WhatsApp-Nachricht hat mir da nicht gereicht“, knallt er seiner Ex-Freundin bei „Prominent getrennt“ an den Kopf.

„Ich finde das dreckig, wenn man einfach eine Nachricht schickt und mir nicht die Möglichkeit gibt, meine Seite dieser Situation zu erklären. Das macht man einfach nicht“, meint Adrian frustriert. Statt auf die Frage einzugehen, wirft Justyna mit Vorwürfen um sich: „Aber du hast dich doch schon voll oft erklärt. Du änderst dich aber nicht. Du denkst immer, du bist der krasseste Typ, der krasse Macho mit Muskeln.“

„10.000 Volt in den Armen, oben brennt kein Licht bei dir“

Adrian fragt daraufhin irritiert: „Was haben meine Muskeln mit dem Gespräch zu tun?“ Darauf hat Justyna direkt eine Antwort: „10.000 Volt in den Armen, oben brennt kein Licht bei dir. Gar nichts brennt da bei dir.“ Dann führt sie noch weiter aus: „Am Anfang, wo wir diese Fernbeziehung hatten, warst du sogar in meinen Augen perfekt. Du hast dich immer gemeldet. Du hast mich oft angerufen. Du hast immer gefragt, wie es mir geht. Jedes Problem konnte ich dir anvertrauen und immer mit dir reden. Immer. Als ich bei dir eingezogen bin, hast du dir gar keine Mühe mehr gegeben.“

Auch Adrian macht seiner Ex-Freundin heftige Vorwürfe. Denn laut seiner Auffassung sei für Justyna vor allem Geld wichtig: „Sie will reisen. Geld verdienen. Richtig, richtig reich sein. Einen reichen Macker haben. Der muss sie auch gar nicht lieben. Hauptsache, er hat Kohle. Das ist jetzt mittlerweile meine Meinung.“

Kein Liebes-Comeback bei Adrian Loevenich und Justyna Pralina

Trotz der ganzen Vorwürfe hatte Adrian den Wunsch nach einem Liebes-Comeback. Das lehnt Justyna jedoch komplett ab. Gegenüber Promiflash erklärt sie: „Zu hören, dass er mich zurückwill, ohne dass sich in seinen Taten etwas widerspiegelt, hat sich einfach leer angefühlt. Worte bringen nichts, wenn man immer wieder dasselbe Verhalten erlebt.“ Weiter plaudert die ehemalige „Temptation Island“-Verführerin aus: „Ich habe oft das Gespräch gesucht, Lösungen vorgeschlagen, gehofft, aber es kam keine Veränderung.“

Die komplette Folge von „Prominent getrennt“ gibt es bei RTL+.