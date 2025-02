„Ich entscheide mich für meine Hasen und nicht für Petra“: „Hartz und herzlich“-Robert verprasst 600 Euro für Dating-Portal

Robert geht seit mehr als zehn Jahren allein durchs Leben. Nun will der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ nach einer Freundin suchen – und fällt dabei auf einen unseriösen Anbieter rein. Beim Online-Dating verliert der Frührentner stolze 600 Euro. Und später wimmelt er auch noch Katzenliebhaberin Petra ab – schließlich verträgt sich das mit seinen Hasen nicht.

Robert ist seit mehr als zehn Jahren Witwer und hatte seitdem nie wieder eine Freundin. In seiner Einsamkeit hat er im Internet nach romantischen Dates gesucht. Dabei ist er auf einen unseriösen Anbieter hereingefallen. In kürzester Zeit verlor er sehr viel Geld. Die große Liebe hat er dort nicht gefunden.

Robert hat sein Bett für die Kaninchen hergegeben – der 55-Jährige schläft auf der Couch, damit die Tiere das Schlafzimmer für sich allein haben und sich austoben können. Das ist ihm auf Dauer etwas zu langweilig geworden – und schaut sich auf einer Dating-Seite um. Die Ernüchterung kommt schnell, denn der Frührentner fällt auf einen unseriösen Anbieter herein und verliert in kürzester Zeit viel Geld.

„Ich habe immer mit denen geschrieben, aber einen persönlichen Kontakt gab’s nie“

„Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe immer mit denen geschrieben, aber einen persönlichen Kontakt gab’s nie“, sagt der Protagonist in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. „Ich gebe da Unmengen an Geld aus und es tut sich einfach nix. Ich werde da total verarscht“, zeigt sich der 55-Jährige enttäuscht.

Robert gibt 600 Euro für eine Dating-Seite aus

Auf der Dating-Seite muss Robert für jede Chat-Nachricht zwei Euro zahlen – und da er fleißig mit Frauen geschrieben hat, kommt der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ auf eine stolze Summe von 600 Euro. Und das, obwohl er abzüglich aller Fixkosten nur 550 Euro im Monat zu leben hat – das liegt nur leicht über dem Bürgergeld-Satz. „Ich war geschockt, aber froh, dass ich noch Geld auf dem Konto hatte, sonst hätten sie mein Handy gesperrt“, erzählt Robert.

Das Horror-Szenario nimmt weiter seinen Lauf, denn es kommt alles noch viel schlimmer! Während den Dreharbeiten ruft ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an – dieser will wohl an die Daten von Robert kommen. Und einige Minuten später meldet sich auch noch ein Abo-Verkäufer. Aber auch hier weiß sich der Hasen-Liebhaber zu wehren.

Hasen-Liebhaber Robert wimmelt Petra ab – weil sie Katzen hat

Für Robert war die Suche nach einer Frau beim Online-Dating der absolute Horror – deshalb will er mit dem Kapitel abschließen und hat stattdessen eine Kontaktanzeige in einer Lokalzeitung aufgegeben. Die Anzeige kostet 31 Euro, welche an zwei Samstagen in der Zeitung erscheinen soll.

Kurze Zeit später meldet sich schon die erste Dame – und zwar Petra. Jedoch passe sie als Katzenliebhaberin nicht in das Beuteschema von Robert, welcher eher ein Kaninchen-Fan ist. „Ich entscheide mich für meine Hasen und nicht für Petra.“ Autsch! Was für eine Abfuhr – ob Robert überhaupt bereit für eine Frau ist?

Die neue Folge von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI am Dienstag um 21.15 Uhr.