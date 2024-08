Hirnschlag? Carmen aus „Hartz und herzlich“ hat Todesangst!

Carmen aus „Hartz und herzlich“ hat gesundheitliche Probleme. Die 54-Jährige aus den Benz-Baracken in Mannheim hat Todesangst und fürchtet, einen Hirnschlag zu erleiden.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche mit alltäglichen Problemen und Geldsorgen zu kämpfen haben. Die Bewohner werden von einem Kamerateam begleitet – sowohl gute, als auch schlechte Momente werden festgehalten. So auch bei Carmen, welche mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Carmen leidet unter einer Thrombose

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ging es um Carmen, welche unter einer Thrombose leidet. Bisher hat die 54-Jährige eine Operation verschoben. Die Mutter von sechs Kindern muss deshalb blutverdünnende Medikamente einnehmen – diese gingen jedoch aus und will sich bei „Hartz und herzlich“ von einem Arzt neue verschreiben lassen. „Die haben meine OP verschoben, meine Blutverdünner-Tabletten sind leer, die brauche ich jetzt“, erklärt die Protagonistin in der RTLZWEI-Sendung.

Carmen hat ständige Angst: „Ich darf mir überhaupt keinen Stress machen.“ Und weiter erklärt der „Hartz und herzlich“-Star: „Ich kann auch momentan nicht die volle Stundenzahl arbeiten gehen, weil ich den Fuß nicht überlasten darf.“ Die Operation hätte eigentlich schon längst stattfinden müssen, denn die Thrombose ist schon fortgeschritten und steckt schon tief in den Adern. „Das kann bei mir ruckzuck passieren, weil das bei mir nicht der Anfang ist, ich bin schon kurz vor der Explosion“, so Carmen.

Die 54-Jährige hat Angst vor einem Hirnschlag

Carmen hat vor allem deshalb große Bedenken, da sie die Thrombose von ihrer Mutter geerbt hat – und diese ist an einem Hirnschlag verstorben. „Das ist meine große Sorge, aber das verstehen mein Mann und meine Kinder nicht. Deshalb habe ich trotzdem den ganzen Stress“, erklärt die 54-Jährige. Demnächst soll der Termin für die Operation nachgeholt werden – bis dahin hat Carmen zunächst als Überbrückung die passenden Thrombose-Strümpfe erhalten.

Einige Wochen lang hatte Carmen solche Strümpfe nicht – laut ihren Aussagen hätte es zur Katastrophe kommen können. „Dass ich entweder einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag bekomme – dann wäre ich fort gewesen“, meint der „Hartz und herzlich“-Star. Neben den Strümpfen und Medikamenten überlegt Carmen auch, ihre Ernährung umzustellen und gesünder zu leben.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.