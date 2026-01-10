Hinter den „Schlagerchampions“-Kulissen: Das sagt Pietro Basile über Florian Silbereisen

Newcomer Pietro Basile wird die Bühne in der TV-Show „Schlagerchampions“ zum Beben bringen. Kurz vor seinem Auftritt spricht der Sänger über seinen großen Auftritt bei Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen kürt am Samstag wieder die „Schlagerchampions“. Helene Fischer feiert in der TV-Show ihr Comeback, unter anderem sind auch Roland Kaiser, Howard Carpendale, Unheilig und Olaf der Flipper anwesend. Auch Newcomer Pietro Basile steht vor seinem großen Auftritt.

„Ich freu mich echt richtig auf die Sendung. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird, aber ich lass mich überraschen. Ich freue mich auch auf die Leute. Ich bin ja schon das vierte Mal bei einer Silbereisen-Sendung“, sagt Pietro Basile in einem Interview mit „Schlager.de“.

Ein wenig Lampenfieber scheint Pietro Basile schon zu haben, aber die Vorfreude überwiegt. „Ich gehe aber mit viel Vorfreude auf die Bühne. Manchmal denke ich mir: Bloß nichts Falsches machen oder sagen und bitte auch nicht stolpern. Aber ich bin froh, dass ich dann immer den Florian an meiner Seite habe“, sagt er.

„Er ist hinter der Bühne eigentlich genauso wie auf der Bühne“

Pietro Basile ist Florian Silbereisen sehr dankbar: „Mit Florian macht es immer Spaß. Er ist eine Art Mentor für mich. Und er ist hinter der Bühne eigentlich genauso wie auf der Bühne. Er strahlt eine gewisse Ruhe und Erfahrung aus.“ Und weiter: „Er ist abgeklärt und weiß, was er tut. Sein bester Tipp für mich: ‚Bleib, wie du bist, mach dich locker, wir schaukeln das schon‘. Das gibt einem schon ein gutes Gefühl.“

Florian Silbereisen plant eine Überraschung für Helene Fischer

Welche Stars werden ausgezeichnet? Wer gewinnt „Die Eins der Besten?“ Wer sind die Schlagerchampions 2026? Florian Silbereisen: „Leider kann ich noch nicht so viel verraten, aber es wird sehr spannend! Und ich kann jetzt schon sagen: Es wird auch sehr überraschend …“ Der Entertainer hat außerdem eine Überraschung für Helene Fischer angekündigt. „Helene wird bei den ‚Schlagerchampions‘ wirklich zum allerersten Mal wieder eine große Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben! Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles ganz akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber diesmal ist das völlig anders: Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert …!“, erklärte der Showmaster in der „Bild“-Zeitung. KUKKSI ist am Samstag bei den „Schlagerchampions“ in Berlin dabei – alle Eindrücke von der Show gibt es ab Sonntag.