„Hier werde ich zur Ratte!“: Darum geht es in der Strategy-Reality-Show „The Power“ bei Joyn

Bevor am Donnerstagabend die Premiere von „The Power“ in Berlin stattfindet, bei welcher auch KUKKSI anwesend ist, sind erste Details zur neuen Realityshow durchgesickert.

Täusche, bevor du getäuscht wirst. Hintergehe, bevor du hintergangen wirst. Eliminiere, bevor du eliminiert wirst. Joyn startet in 50 Folgen der neuen Strategy-Reality-Show „The Power“ ein Spiel voller Intrigen. Nur wer am skrupellosesten lügt, am besten blufft und seine eigenen Verbündeten verrät, kann bei „The Power“ 40.000 Euro gewinnen.

„Ich bin die spitzeste, intriganteste und hinterhältigste Person, die es im deutschen Reality-TV gibt“

„Ich bin die spitzeste, intriganteste und hinterhältigste Person, die es im deutschen Reality-TV gibt“, kündigt Matthias Mangiapane an. Dilara Kruse stellt klar: „Ich bin ein netter Mensch, aber hier werde ich zur Ratte!“ Kader Loth pflichtet ihr bei: „Ich trage mein Pokerface seit 50 Jahren. Aber hier vertraue ich nicht mal meinem eigenen Schatten.“ Reality-Fuchs Serkan Yavuz, bekannt für sein taktisches Geschick, schickt ein Stoßgebet gen Himmel: „Reality-Gott, steh mir bei!“

Neben Kader Loth, Dilara Kruse, Matthias Mangiapane und Serkan Yavuz treten auch Cosimo Citiolo, Vanessa Nwattu, Aaron Königs, Lorik Bunjaku, Emma Fernlund und ihre Mutter Julia Bimbaum, Isi Atli, Nadja Großmann, Lucas Schwarze und Leon Machère bei „The Power“ zum Machtspiel an.

Um im Spiel weit zu kommen, gilt es kluge Allianzen zu bilden. Doch die Beziehungen der Spieler sind ein Pulverfass: Cosimo trägt Serkan seinen Verrat bei „The 50“ nach. Matthias und Dilara lieferten sich bei „Promi Big Brother“ hitzige Wortgefechte. Vanessa und Serkan sind gezeichnet von ihrer gemeinsamen Zeit im „Sommerhaus der Stars“. Zwischen Emma und Lorik herrscht seit „Temptation Island VIP“ böses Blut. Kurz vor Drehstart (März 2025) war Serkans Trennung von (Ex-)Frau Samira bekannt geworden. Bei „The Power“ gesteht er seinen Seitensprung: „Ich will es nicht schönreden und es gibt nichts zu entschuldigen. Man betrügt einfach nicht.“ Ob Emma – zu diesem Zeitpunkt noch vergeben – ihm über die Trennung hinweghelfen kann?

So funktioniert „The Power“

Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player die Macht – er belohnt, er bestraft, er nominiert. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer Power Player ist. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um – und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.

Das sind die Sendetermine von „The Power“

Auf Joyn entgeht den Reality-Fans nichts: Der Superstreamer zeigt 50 Folgen „The Power“ ab Montag, 1. September, fünf Wochen lang immer montags bis freitags in Doppelfolgen. Auf ProSieben können die Zuschauer:innen ab Dienstag, 2. September, im „The Power Highlight Cut“ kompakt die stärksten Momente von „The Power“ sehen.