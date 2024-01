Heinz Hoenig: Erster Zoff schon vor dem Dschungelcamp!

Die Stars befinden sich auf dem Weg nach Australien! Am 19. Januar 2024 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Bereits vor dem Dschungelcamp-Start gibt es bereits den ersten Zoff.

Das Dschungel-Abenteuer beginnt für 12 Stars. Die Kandidaten befinden sich auf dem Weg nach Australien – so auch Heinz Hoenig. Nach rund 180 Filmen wagt sich der Schauspieler jetzt ins Dschungelcamp. Doch bereits am Flughafen kam es zu einem ersten Zwischenfall.

Fan crasht Interview am Airport

Die Stars haben fleißig Interviews vor ihrem Abflug am Flughafen in Frankfurt gegeben. Auch Heinz Hoenig beantwortete Fragen eines RTL-Teams. Doch während dem Gespräch kam es zu einem Zwischenfall: Ein Fan crasht das Interview, wie RTL berichtet. Der Fan stürmt auf Heinz Hoenig zu und tritt direkt ins Fettnäpfchen. „Der Heiner Lauterbach ist das, oder?“, fragt die Person. „Kannst du bitte mal Tschüss sagen“, sagt Heinz Hoenig. Von dem Schaulustigen mit Bierdose war der Schauspieler alles andere als begeistert – aber er hat es dennoch mit Humor genommen.

Der Rummel um die Dschungel-Stars am Frankfurter Airport war jedenfalls riesig. Dabei hat Heinz Hoenig keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Denn der Schauspieler hat die Reality-Show davor noch nie gesehen. „Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich habe gehört, ja, ich kann mir einiges vorstellen. Aber ich belasse es dabei“, meint der Schauspieler.

Bereits kürzlich sagt er im RTL-Interview: „Ich gehe dahin … ich kenne nichts – und das macht mich an! … Lieber, ich weiß nichts, als dass ich irgendeinen Mist weiß.“ Und auch, wenn er nicht weiß, was auf ihn zukommt – Heinz Hoenig freut sich auf das Dschungel-Abenteuer. Zusammen mit seiner Frau Annika und den beiden Söhnen Juliano und Jianni ging es am Montagabend los nach Australien. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.