Heftige Szenen im TV: Thorsten Legat verletzt sich beim „TV total Turmspringen“

Thorsten Legat hatte sich damals bereits beim „TV total Turmspringen“ verletzt. Auch bei der diesjährigen Ausgabe lief im Training für die TV-Show nicht alles nach Plan.

Zum „TV total Turmspringen“ versammelten sich die erfolgreichsten Springerinnen und Springer der „TV total Turmsprung“-Geschichte: Schauspielerin Annabelle Mandeng (2012, 2013 und 2014), Olympiasieger Fabian Hambüchen (2009 und 2011), Schauspieler Steffen Groth (2008 und 2013), Moderator Peter Imhof (2009) und Ex-Turner Marcel Nguyen (2024) haben schon einen Sieg in der Badehose. Sie sprangen am Samstag gegen andere Turmsprung-Legenden und Turmsprung-Neulinge wie „Wellerman“-Interpret Nathan Evans um die Medaillen.

„Kein Turmspringen, auf gar keinen Fall“

Gemeinsam mit Sohn Nico (27) sollte Thorsten Legat (57) beim „TV total Turmspringen“ im Synchronspringen an den Start gehen. Zwar stand der 57-Jährige auf dem 3-Meter-Brett – runterspringen durfte er jedoch nicht. „Du hast eine traumatische Trommelfellruptur, eine sogenannte akute, seröse Otitis media. Dein Arzt sagt, aufgrund der Trommelperforation ist absolute Wasserkarenz einzuhalten. Kein Turmspringen, auf gar keinen Fall“, sagte Moderatorin Sonya Kraus zu Thorsten Legat.

Die Verletzung hatte sich Thorsten Legat im Training zugezogen – die Szenen wurden anschließend in einem Einspieler gezeigt. Darin ist zu sehen, wie Thorsten Legat einen Rückwärtssalto hinlegen wollte – allerdings verlor er das Gleichgewicht und kam mit dem Ohr auf der Wasseroberfläche auf.

„Ich habe leider die Konzentration verloren“

„Ich habe leider die Konzentration verloren und bin auf die Seite gefallen. Und dabei ist natürlich dann im Wasser das Trommelfell geplatzt“, sagte Thorsten Legat. Und auch Sohn Nico war alles andere als begeistert: „Erstmal bin ich natürlich extrem traurig. […] Mein Papa und ich, wir sind Fighter. Ich bin aber froh, dass Kim an meiner Seite ist, weil er ein Top-Athlet ist. Es wird vielleicht ein bisschen konzentrierter und ruhiger.“ Es ist nicht der erste Unfall für Thorsten Legat beim Turmspringen: Im Jahr 2022 hat er sich beim Training einen Hodenriss zugezogen.