„Hartz und herzlich“: Zoll jagt Bürgergeld-Empfänger Pascal

Die Lage von Pascal aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ spitzt sich immer weiter zu. Er musste nicht nur Privatinsolvenz beantragen, sondern ihm droht auch eine Zwangsvollstreckung. Nun bekommt der Bürgergeld-Empfänger heftige Probleme mit dem Zoll.

Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist Pascal in der Privatinsolvenz. Die läuft seit circa sechs Monaten. Doch jetzt hat der Bürgergeld-Empfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte.

Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung. Um der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen und möglichen Schaden abzuwenden, kontaktiert Pascal direkt seinen Insolvenzverwalter.

„Wenn ihr mir zu viel Geld überweist, ist das doch nicht meine Schuld“

Pascal bekam Kindergeld, was ihm eigentlich gar nicht zustand – der Bürgergeld-Empfänger sieht darin kein Problem. „Wenn ihr mir zu viel Geld überweist, ist das doch nicht meine Schuld, das ist doch euer Fehler. […] Mir steht es langsam bis hier oben, irgendwann ist auch mal Feierabend“, sagt Pascal wütend bei „Hartz und herzlich“ über die Familienkasse.

Pascal soll nun das Kindergeld zurückzahlen – und das ist eine ordentliche Summe. Denn es handelt sich dabei um 4.000 Euro. „Wenn ihr mir Geld auf das Konto überweist, gehe ich davon aus, dass ich es nehmen kann!“, so der Bürgergeld-Empfänger, welcher das Geld bereits ausgegeben hat.

Doch nun droht ihm der Zoll mit einer Zwangsvollstreckung. „Wenn der Zoll hier doch mal vor der Haustür steht, mit Durchsuchungsbeschluss, bin ich geliefert!“, meint er in der Sendung. Eine Pfändung muss er womöglich nicht fürchten – jedoch kann das als Straftat gewertet werden. Und dann fragt der Bürgergeld-Empfänger auch noch: „Aber kriege ich jetzt weiter Kindergeld?“

Pascal wollte Rente mit 23 Jahren beantragen

Vor einiger Zeit wollte Pascal bereits Rente beantragen – und das mit 23 Jahren! So will er den Maßnahmen sowie Arbeitsangeboten des Jobcenters umgehen. „Ich hab schon viele Maßnahmen gemacht und viele sind gescheitert, weil die Leute sehr unkooperativ waren. […] Da sehe ich dann nicht ein, noch irgendetwas zu machen, da blocke ich direkt ab“, meinte er damals bei „Hartz und herzlich“. Ein Mediziner machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung: „Sie sind eigentlich noch so jung und eigentlich können Sie arbeiten gehen.“ Der Plan, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, ging für Pascal nicht auf.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ immer dienstags um 20.15 Uhr.