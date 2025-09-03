Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Hartz und herzlich“: Zoll jagt Bürgergeld-Empfänger Pascal

    gepostet am

    Pascal aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Die Lage von Pascal aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ spitzt sich immer weiter zu. Er musste nicht nur Privatinsolvenz beantragen, sondern ihm droht auch eine Zwangsvollstreckung. Nun bekommt der Bürgergeld-Empfänger heftige Probleme mit dem Zoll.

    Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist Pascal in der Privatinsolvenz. Die läuft seit circa sechs Monaten. Doch jetzt hat der Bürgergeld-Empfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte.

    Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung. Um der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen und möglichen Schaden abzuwenden, kontaktiert Pascal direkt seinen Insolvenzverwalter.

    Petra, Pascal und Selina bei "Hartz und herzlich"
    Bürgergeld-Empfänger zahlt keine Rundfunkgebühren - "Hartz und herzlich“-Pascal droht Vollstreckung

    „Wenn ihr mir zu viel Geld überweist, ist das doch nicht meine Schuld“

    Pascal bekam Kindergeld, was ihm eigentlich gar nicht zustand – der Bürgergeld-Empfänger sieht darin kein Problem. „Wenn ihr mir zu viel Geld überweist, ist das doch nicht meine Schuld, das ist doch euer Fehler. […] Mir steht es langsam bis hier oben, irgendwann ist auch mal Feierabend“, sagt Pascal wütend bei „Hartz und herzlich“ über die Familienkasse.

    Pascal soll nun das Kindergeld zurückzahlen – und das ist eine ordentliche Summe. Denn es handelt sich dabei um 4.000 Euro. „Wenn ihr mir Geld auf das Konto überweist, gehe ich davon aus, dass ich es nehmen kann!“, so der Bürgergeld-Empfänger, welcher das Geld bereits ausgegeben hat.

    Doch nun droht ihm der Zoll mit einer Zwangsvollstreckung. „Wenn der Zoll hier doch mal vor der Haustür steht, mit Durchsuchungsbeschluss, bin ich geliefert!“, meint er in der Sendung. Eine Pfändung muss er womöglich nicht fürchten – jedoch kann das als Straftat gewertet werden. Und dann fragt der Bürgergeld-Empfänger auch noch: „Aber kriege ich jetzt weiter Kindergeld?“

    Pascal wollte Rente mit 23 Jahren beantragen

    Vor einiger Zeit wollte Pascal bereits Rente beantragen – und das mit 23 Jahren! So will er den Maßnahmen sowie Arbeitsangeboten des Jobcenters umgehen. „Ich hab schon viele Maßnahmen gemacht und viele sind gescheitert, weil die Leute sehr unkooperativ waren. […] Da sehe ich dann nicht ein, noch irgendetwas zu machen, da blocke ich direkt ab“, meinte er damals bei „Hartz und herzlich“. Ein Mediziner machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung: „Sie sind eigentlich noch so jung und eigentlich können Sie arbeiten gehen.“ Der Plan, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, ging für Pascal nicht auf.

    RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ immer dienstags um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023