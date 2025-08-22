Connect with us

    „Hartz und herzlich“: Zahn-Horror für Pamela – für die Behandlung fehlt das Geld

    Pamela aus "Hartz und herzlich"
    RTLZWEI

    Marita besucht Pamela, die in der neuen Folge von „Hartz und herzlich“ unter starken Zahnschmerzen leidet. Die Behandlungskosten sind ein finanzielles Problem für die Witwe, da umfangreiche zahnärztliche Arbeiten benötigt werden.

    Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ müssen oft mit wenig Geld auskommen. Und das bringt zahlreiche Einschränkungen im Alltag mit sich – so auch bei Pamela. Ihre Zähne – zumindest die, die noch vorhanden sind – sind regelrecht ruiniert. Für die Behandlung beim Zahnarzt fehlt aber schlichtweg das Geld.

    Pamela kann Behandlung für Zähne nicht bezahlen

    Marita ist auf einen Plausch bei Pamela zu Besuch. Pamela geht es nicht so gut. Sie hat starke Zahnschmerzen und würde gerne diese behandeln lassen. Das gestaltet sich für die Witwe finanziell als schwierig. Denn an ihren Zähnen müsste einiges gemacht werden

    Pamela aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich": Bürgergeld-Empfängerin Pamela steht ohne Geld da

    Pamela zeigt ihre Zähne dem Kamerateam. Dabei sieht man: Die Zähne sind in keinem guten Zustand. Die Zähne, die noch übrig sind, würde Pamela gerne behandeln lassen – ob sie für das finanzielle Problem eine Lösung finden wird?

    Zuletzt hatte Pamela immer wieder mit den Finanzen zu kämpfen. Denn die Protagonistin hat sich mit dem Jobcenter angelegt. Der Grund? Das Bürgergeld wurde auf ihre Witwenrente angerechnet. „Auf dem Konto war nicht so viel drauf. Weil das einfach auf dem Bewilligungsbescheid über 700 waren und das Jobcenter 80 Euro mir überwiesen hat, und damit komme ich diesen Monat auf jeden Fall nicht zurecht“, erklärte die 58-Jährige bei „Hartz und herzlich“.

    Bei ihren Finanzen werden Prioritäten von Pamela gesetzt. Denn der Protagonistin stehen deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung – dennoch will sie sich einen Schrank kaufen, aber dafür auf Lebensmittel verzichten. „Wenn ich das alles mache, habe ich kein Geld, weil ich wollte eigentlich einen Kleiderschrank. Aber wenn die Rente drauf ist, hole ich mir den trotzdem. Das ist mir wurscht, dann habe ich eben einen ganzen Monat nichts zu essen. Ist mir auch egal“, lässt sie verlauten.

    RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 und dienstags um 20.15 Uhr.

