„Hartz und herzlich“ Vorschau (29.09. – 03.10.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 29.09.25

Brigitte hat Kumpel Carsten um Hilfe gebeten. Sie braucht mehrere Löcher in der Wand, damit sie Regale, Lampen und Blumentöpfe anbringen kann. Für den 47-Jährigen sind solche Gefälligkeitsdienste normalerweise kein Problem, denn er ist handwerklich sehr begabt. Aber da hat er die Rechnung ohne Brigittes starke Wände gemacht. Weiß sich der Tüftler zu helfen oder scheitert er an der Bohrmission? Sandra wiederum ist mit ihren beiden Söhnen an der Küste Ostfrieslands unterwegs. Das erste Mal in ihrem Leben sehen die drei die Nordsee – oder zumindest das, was bei Ebbe davon übrig ist. Watt, soweit das Auge reicht. Traut sich die 41-Jährige auf das matschige Nass oder macht sie am Ende doch einen Rückzieher?

Vorschau für 30.09.25

Die 58-jährige Pamela ist vor einem halben Jahr endlich in ihre eigene Wohnung gezogen. Doch der Bürgergeldempfängerin fehlt noch einiges an Einrichtung für ihre vier Wände – und das Geld ist knapp. Zum Glück ist die gebürtige Berlinerin erfinderisch und entdeckt in Groß Klein immer wieder kleine Schätze, mit denen sie viel Geld spart. Brigittes Tochter Jana wiederum hat ihrer 39-jährigen Schwester Sabrina vor kurzem bei ihrem Umzug geholfen. Dabei herrschte jedoch viel Chaos, und nicht alle Möbel konnten den Weg in ihre neue Wohnung nach NRW finden. Mutter Brigitte hat nun eine Spedition beauftragt, um die restlichen Sachen abzuholen – doch es läuft alles andere als geplant.

Vorschau für 01.10.25

Jasmin und Maik wohnen seit Anfang des Jahres mit ihren zwei Kindern in einer Eltern-Kind-Einrichtung. Weil sie dort für eine längere Zeit bleiben werden, muss ihre Wohnung in Groß Klein aufgelöst werden. Doch es hängen viele Erinnerungen an dem ersten gemeinsamen Zuhause und die Zeit bis zum Auszug drängt. Die 58-jährige Pamela wiederum hätte heute eigentlich Grund zur Freude. Ihre frisch gedruckten und neuen Autogrammkarten sind angekommen, außerdem schmiedet sie mit Freundin Marita Urlaubspläne. Doch die kriselnde Liebesbeziehung zu Magdeburger Mickey schmälert die Euphorie. Gibt es für die beiden denn noch ein Happy End?

Vorschau für 02.10.25

Der hilfsbereite Hobby-Handwerker Carsten will der 70-jährigen Brigitte einmal mehr unter die Arme greifen. Ihr Wohnzimmertisch soll geschliffen werden, doch die Lautstärke und Staubentwicklung in der Wohnung zerren an Brigittes Nerven. Die Methoden des 47-Jährigen sind für die Rentnerin ebenfalls gewöhnungsbedürftig. In wenigen Tagen ist es so weit: Der Sparringsboxkampf zwischen Carsten und seinem 24-jährigen Kumpel Jean findet statt. Damit beide bis zum Duell gut vorbereitet sind, wird mit Coach David regelmäßig trainiert. Doch sowohl bei Jean als auch seinem 47-jährigen Herausforderer zeigen sich im Training schon die ersten Tücken.

Vorschau für 03.10.25

Keine neue Folge wegen Feiertag.