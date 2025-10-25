„Hartz und herzlich“ Vorschau (27.10. – 31.10.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 27.10.25

Bei einem Arzttermin wegen Schmerzen im Sprunggelenk wurde Pascal eine besondere Untersuchung ans Herz gelegt, als er weitere gesundheitliche Probleme erwähnte. Da diese seinen Kopf betreffen, hat er die Überweisung zur Magnetresonanztherapie, kurz MRT, direkt ausgestellt bekommen. Nachdem er erst die falsche Praxis angesteuert hat, findet die Untersuchung am richtigen Ort schließlich doch noch statt – mit einem erleichternden Ergebnis für den 23-Jährigen. Carmen möchte derweil ihren Dieter überraschen. Da er sich neben Schalke 04 auch für LKW aller Art begeistert, möchte sie ihren Göttergatten mit einer Fahrstunde glücklich machen. Und so organisiert sie, was das Zeug hält. Die PKW-Fahrerlaubnis hat der Familienvater zwar nicht, aber einen Gabelstapler darf er fahren. Für Dieters berufliche Zukunft wäre ein LKW-Führerschein optimal, denn neben den guten Jobchancen könnte er täglich etwas tun, was ihm wirklich Spaß macht. Jerrick will unterdessen sein Leben nach und nach in den Griff bekommen. Die eigene Wohnung war der erste Schritt. Als nächstes möchte er sich um seine berufliche Zukunft kümmern, um auch finanziell besser dazustehen. Das knappe Budget macht ihm allein in Sachen Einrichtung oft einen Strich durch die Rechnung. Ursprünglich hat der Halbamerikaner eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer angestrebt. Allerdings gibt es in anderen Bereichen weit mehr Bedarf und Jerrick wäre auch dafür offen.

Vorschau für 28.10.25

Eva hat COPD und muss deshalb dringend auf ihre Gesundheit achten. Neben Bewegung ist vor allem ein Faktor wichtig: nicht zu rauchen. Und diesen Schritt hat die 57-Jährige jetzt endlich in Angriff genommen. Seit ein paar Wochen geht sie ohne Zigaretten durchs Leben. Das schont nicht nur ihre Lunge, sondern auch den Geldbeutel. Um sich das nochmal bewusst vor Augen zu führen, setzt Eva auf eine App, die ihr genau ausrechnet, was sie in der kurzen Zeit schon gespart hat. Die 20-jährige Selina wiederum hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert und jetzt konnte sie endlich in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern. Die Bezahlung ist nicht besonders, aber Mama Petra sieht trotzdem Vorteile: Selina wird so endlich vom Amt unabhängig sein. Bruder Pascal ist da kritischer und wünscht sich für seine Schwester einen höheren Lohn. Jonas ist derweil im Second-Hand-Fieber: Obwohl er durch seinen Jobwechsel vom Security-Bereich zum Rettungsschwimmer mehr Geld auf dem Konto hat, kauft er seine Markenklamotten gern gebraucht auf einer Online-Plattform. Damit schont er nicht nur seine Finanzen, sondern auch die Umwelt. Und noch einen Vorteil hat der Handel im Internet, denn auch eigene Schrankleichen kann man dort verkaufen. Für Jonas eine Win-Win-Situation, denn so hat er schnell wieder Platz im Schrank und auch noch Guthaben für neue gebrauchte Sachen.

Vorschau für 29.10.25

Petras Freund Jörg ist ein Schausteller-Kind durch und durch. Zwischen Weihnachten und Ostern lebt er allerdings vom Amt, weil für die Kirmes dann Saisonpause ist. Auch andere berufliche Wege hat der 34-Jährige in seiner Jugend ausprobiert, seinen Wurzeln ist er aber dann doch bis heute treu geblieben. Sein Liebesleben verlief dagegen weniger geradlinig: Auf die Geburt eines Kindes folgte bald die Trennung. Aber mit Petra an seiner Seite fühlt er sich jetzt gut und angekommen. Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist Pascal unterdessen in der Privatinsolvenz. Die läuft seit circa sechs Monaten. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung. Um der Sache schnellstmöglich auf den Grund zu gehen und möglichen Schaden abzuwenden, kontaktiert Pascal direkt seinen Insolvenzverwalter. Seit dem Auszug seiner Kinder Lucas und Laura ist es in Florians Reihenhaus derweil ruhiger geworden. Das könnte sich nun ändern, denn es gab unerwarteten Nachwuchs, der sicher bald für viel Trubel sorgen wird. Katze Nala hat drei Babys auf die Welt gebracht, von denen eines leider kurz nach der Geburt schon gestorben ist. Die anderen beiden Kätzchen entwickeln sich dafür prächtig und Florian ist voller Stolz für die niedlichen Fellnasen. Bei der Versorgung lässt er Katze Nala nicht allein und bekommt sogar selbst noch Hilfe.

Vorschau für 30.10.25

Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Fußgängerzone und tötet zwei Menschen. Elf weitere werden teils schwer verletzt. Mannheim befindet sich im Schockzustand. Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Baracklerin Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte. Die beiden werden den Tag wohl ebenfalls noch lange in schrecklicher Erinnerung behalten. Carmen ist derweil guter Dinge: Schon eine ganze Weile plant sie eine Überraschung für ihren Ehemann Dieter. Eine LKW-Fahrstunde soll es werden. Der 56-Jährige ahnt nichts, als seine Frau ihm das Geschenk schließlich präsentiert. Dieter hat zwar aufgrund seiner Epilepsie keinen Führerschein, über die baldige Gelegenheit, einen großen LKW zu fahren, freut er sich trotzdem sehr. Ein Großauftrag des Arbeiter-Samariter-Bundes erlaubt es dem selbständigen Hausmeister Michael unterdessen, neben Lothar eine weitere Kraft auf Minijobbasis einzustellen – und die heißt Ella. Denn die drei haben schon öfter bewiesen, dass sie ein gutes Team sind und so soll die 43-Jährige auch bei diesem Projekt mitwirken. Während Michael und Lothar der neuen Mitarbeiterin alles zeigen, freut die sich auf die Herausforderung, viele Möbel in recht kurzer Zeit aufzubauen.

Vorschau für 31.10.25

Dank eines Überraschungsgeschenks seiner Frau Carmen erfüllt sich für Dieter heute ein großer Traum: Er darf in einer Fahrstunde einen LKW steuern – allerdings inklusive einer kritischen Zuschauerin, denn Carmen ist natürlich mit dabei. Dafür, dass er keinen Führerschein hat, macht Dieter seine Sache ziemlich gut, sodass sich am Ende der Stunde sogar seine Frau mit ins Führerhäuschen traut. Stolzer könnte Dieter kaum sein und ginge es nach ihm, würde die Stunde wohl nie enden. In Florians Haus gab es kürzlich Nachwuchs, als Katzendame Nala überraschend drei Kätzchen zur Welt brachte. Jetzt gibt es wieder Baby-Neuigkeiten. Die betreffen dieses Mal allerdings Florians Töchter Anna und Lea. Beide sind schwanger und machen ihren Vater damit bald zum zweifachen Opa. Der 42-Jährige freut sich mit ihnen, auch wenn gerade bei Anna beziehungstechnisch nicht alles nach Plan läuft. Aufnahmen von Leas kleinem Wunder zeigt der stolze zukünftige Großvater jetzt schon gern. Für das bevorstehende Konzert ihrer Lieblingsband Tokio Hotel hat Leann derweil ein VIP-Ticket von ihrer Patentante bekommen. Die Vorfreude ist groß und deshalb hat die 20-Jährige für das bevorstehende Ereignis keine Kosten und Mühen gescheut. Nicht nur ein Plakat hat sie liebevoll gebastelt, auch ein neues T-Shirt der Truppe um die Kaulitz-Brüder hat sie sich gegönnt. Zusammen mit Mama Jannie bespricht sie den Rest ihres Stylings und erzählt von einer besonderen Tattoo-Idee.