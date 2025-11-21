„Hartz und herzlich“ Vorschau (24.11. – 28.11.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 24.11.25

Für Janine steht ein wichtiger beruflicher Termin an: Ein Meet and Greet für ihre Fans in einem Club. Da das Event in Bayern stattfindet, muss sich die alleinerziehende Zwillingsmutter für zwei Tage von ihren Kindern trennen. Auch wenn der Abschied schwerfällt, freut sich Janine auf den Abend. Und der hat es in sich. Die 29-Jährige gibt Autogramme und erfüllt Fotowünsche, feiert aber auch selbst ordentlich mit und bewirbt dabei neben dem Club auch noch die Grillz, die ihr Kumpel, der ihr den Auftrag überhaupt beschert hat, anfertigt. Beim Verschenken der Einrichtung des mittlerweile abgerissenen alten Häuschens von Dagmar hat auch Beate etwas bekommen, das sie allerdings während der kalten Wintermonate erst mal zwischengelagert hatte. Jetzt wird es wärmer und die Sitzgruppe aus Paletten, die Michael mit Lothar gebaut hatte, kann endlich ihren Platz auf Beates Terrasse einnehmen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Freundin Ela werden die Einzelteile herausgeschleppt und aufgestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und ist auch noch bequem.

Vorschau für 25.11.25

Jonas und Patricia genießen die Zeit, in der sie mit ihrem siebenjährigen Sohn bei ihrem Freund zu Besuch ist. Während das Paar zusammen kocht, sprechen die beiden über die gemeinsame Zukunft, die sie in Mannheim planen. Da Jonas aus verschiedenen Gründen nicht nach Northeim ziehen möchte, ist seine Freundin bereit, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, um dauerhaft keine Fernbeziehung mehr führen zu müssen. Trotzdem wird ihr der Abschied schwerfallen. Taddel ist Rapperin mit Leib und Seele und hat reichlich musikalische Vorbilder, bei denen sie nicht nur ihre Musik, sondern vor allem ihren Kampfgeist bewundert. Ihr liebstes Thema in Bezug auf ihre Musik ist aber ihre Heimat, die Benz-Baracken. Nicht nur ihr Künstlername Trip68 bezieht sich auf die Stadt Mannheim, beziehungsweise die Postleitzahl, auch in ihren Texten geht es gern um ihr Zuhause, ihr Viertel. Und mit einem ganz besonderen Beat will Taddel die Baracken verewigen.

Vorschau für 26.11.25

Erst seit rund fünf Wochen hat Lars ein neues Hobby, er spielt Trompete. Doch für die Familie sind zwei Freizeitbeschäftigungen pro Kind zu kostspielig, deshalb muss sich der Teenager entscheiden: Musik oder Fußball. Da sein Herz doch eindeutig für den beliebten Sport schlägt, hat er sich schweren Herzens gegen das Instrument entschieden, obwohl ihm auch das durchaus Spaß gemacht hat. Dass er sein Zweithobby aus finanziellen Gründen aufgeben muss, konnte er aber bei der Rückgabe der Trompete nicht zugeben. Petras neuestes Familienmitglied, Zwergpinscherhündin Bella, hat ihren ersten Termin beim Tierarzt. Da ihr das an der Leine laufen manchmal noch schwerfällt, ist der Weg beschwerlicher als gedacht. Trotzdem kommen beide Damen pünktlich zum Termin, der allerdings ein paar unschöne Überraschungen bereithält. Denn Bella muss erst mal gegen diverse Parasiten behandelt werden, was auch den angedachten Preis der Erstuntersuchung in die Höhe treibt.

Vorschau für 27.11.25

Eva freut sich heute auf einen schönen Termin, weil ihr Friseur gleichzeitig ihr Freund Gerhard ist, den sie seit vielen Jahren kennt. Deshalb kann sie sogar ihr eigenes Haarfärbemittel mitbringen und sich während der Einwirkzeit ein bisschen im Laden gegenüber umschauen. Danach wird geschnitten und erzählt, was das Zeug hält. Um anschließend das tolle Ergebnis zu feiern, wollen die Freunde mit einem Sekt anstoßen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Jannie ist weiterhin mit ihrer Auswanderung beschäftigt, die sich schon mehrmals nach hinten verschoben hat. Aber das nimmt sie zum Anlass, einen Plan zu ändern. Und genau das teilt sie heute Freundin Sandra und Tochter Leann mit. Sie möchte nämlich die Wohnung in den Benz-Baracken lieber doch nicht aufgeben, sondern im besten Falle untervermieten. Das könnte auch eine Chance für Leann und einen eigenständigeren Neuanfang werden. Weil Söhnchen Jaydin stark schielt, hat Mama Janine einen Termin beim Augenarzt vereinbart. Vorher mutmaßt sie, welche Behandlung wohl anstehen könnte, nach dem Termin ist sie eher ernüchtert, weil das Problem doch schwerwiegender ist als erst angenommen. Deshalb stehen wohl weitere Termine auf dem Programm. Die will die Zwillingsmutter selbstverständlich wahrnehmen, denn die Gesundheit ihrer Kinder ist ihr sehr wichtig.

Vorschau für 28.11.25

Seit drei Wochen ist Petras Wohnung durch Pascals Auszug eine reine Mädels-WG. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Platz, sondern sorgt auch für eine unangenehme Leere auf dem Konto der Bürgergeldempfänger. Denn zu zweit haben sie weniger Geld zur Verfügung. Daher kauft das Mutter-Tochter-Gespann nur noch das Nötigste und Selina hat gut im Blick, welche Gerichte günstig zubereitet werden können. Obwohl sie deshalb auskommen, hat Petra Sorge, was passiert, wenn mal eine größere Anschaffung ansteht. Seit einigen Monaten bemerkt Florian schon eine Veränderung, die ihn mehr und mehr beunruhigt. Er hat stark abgenommen, ohne Absicht und ohne, dass er an seinem Essverhalten etwas geändert hätte. Deshalb will er sich jetzt ordentlich durchchecken lassen und holt sich eine Überweisung zum Facharzt. Eine Magen-Darmspiegelung soll Aufschluss geben, ob bei Florian alles in Ordnung ist. Auf einen Termin wird der Mannheimer allerdings eine Weile warten müssen. Janine und Ella verbindet die Liebe zu dauerhaftem Körperschmuck. Und davon haben beide reichlich. Aber noch immer nicht genug, wie sie feststellen. Und während Ella ihre neuesten Tattoos zeigt, überlegt Janine schon, welches ihr nächstes Motiv werden könnte. Dafür muss die alleinerziehende Zwillingsmama allerdings lange sparen. Bei einem Körperbereich und etwas anderem sind sich die Freundinnen aber einig. Beides ist für sie ein No-Go. Für diverse andere Ideen sind die Damen aber immer wieder zu haben.