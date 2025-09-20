„Hartz und herzlich“ Vorschau (22.09. – 26.09.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 22.09.25

Nach vier Wochen intensiven Schreibens und Telefonierens ist der große Moment gekommen: Die beiden „Hartz und herzlich“-Lieblinge Pamela aus Rostock und Micky aus Magdeburg wagen ein erstes Treffen im echten Leben. Der 43-Jährige besucht die Single-Dame in Groß Klein, um sie besser kennenzulernen und dabei kommen sie sich bei einem ersten Kuss schnell näher. Außerdem freuen sich Micky und die 58-jährige Witwe an ihrem ersten gemeinsamen Wochenende auf einen romantischen Spaziergang am Ostseestrand von Warnemünde. Wird aus der gebürtigen Berlinerin und ihrer Online-Bekanntschaft mehr – trotz 14 Jahren Altersunterschied und 300 Kilometern Entfernung?

Vorschau für 23.09.25

NPamela schwebt nach dem Besuch von Schwarm Mickey auf Wolke 7. Der Besuch des Magdeburgers hat sie beflügelt. Sie will es zwar langsam angehen lassen, doch hofft die 58-Jährige auf eine rosige Zukunft mit dem Mann, der 14 Jahre jünger ist. Neue Gesichter bei Hartz und herzlich. Die junge Familie und Mariia und Oleksii ist aus der Ukraine nach Rostock geflüchtet. Sie leben zwar schon seit fast drei Jahren in der Ostseestadt, doch so ganz eingerichtet und angekommen sind sie noch nicht. Wie lebt das Paar mit ihrem zweijährigen Sohn Tymofii im Blockmacherring?

Vorschau für 24.09.25

Familienvater Tino arbeitet auch nach dem Umzug nach Ostfriesland noch in Rostock, bis er eine neue Stelle vor Ort antreten kann. Das bedeutet, dass viel liegenbleibt, wenn der 47-Jährige nicht zu Hause ist. Doch jetzt hat er ein paar freie Tage und Sandra leitet ihren Mann an, einiges im Haus zu erledigen. Ob dabei alles gut geht? Die 70-jährige Brigitte hat die Küchenmöbel ihrer Tochter Sabrina bekommen. Am richtigen Platz stehen sie schon, allerdings mehr schlecht als recht. Da kommt Retter Carsten ins Spiel, der schon öfter handwerklich bei Brigitte eingesprungen ist. Doch kann er auch diesmal helfen, dass sich die Türen schließen und die Schränke nicht von der Wand purzeln?

Vorschau für 25.09.25

Jean und Carsten bereiten sich auf ihren anstehenden Boxkampf vor. Jung gegen Alt, Mittelgewicht gegen Schwergewicht. Trainer David nimmt die beiden Kampflustigen hart ran. Ob die Wette am Ende eine gute Idee war? Oder legt sich einer von den beiden freiwillig auf die Matte? Cindy und ihr Partner Ossi renovieren nach wie vor das Häuschen der 24-Jährigen. Und das ist ziemlich staubig, denn die Wände müssen abgeschliffen werden. Ossi hat extra eine Schleifgiraffe besorgt. Aber kommen die beiden damit wirklich schneller und sauberer an ihr Ziel?

Vorschau für 26.09.25

Damian hat sich gut in Rostock eingelebt und ist glücklich über seine Wohnung und den Job im Supermarkt, wo er voraussichtlich auch eine Ausbildung anfangen kann. Allerdings ist der 26-Jährige weiterhin offen für andere Jobs. Am Rostocker Hafen faszinieren ihn die großen Schiffe der Marine. Ob der Transmann am Ende doch noch einen anderen beruflichen Weg einschlägt? Nicole steht derweil kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag. Damit sie ihr neues Lebensjahr gebührend feiern kann, braucht sie dringend einen neuen Look. Wie praktisch, dass eine gute Freundin aus der Frisörbranche kommt. Franzi setzt die Schere an und holt den Farbtopf raus. Ist die 39-Jährige am Ende zufrieden?