„Hartz und herzlich“ Vorschau (20.10. – 24.10.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 20.10.25

Für Manja steht heute ein großer Tag an. Sie hat ihre Kochkünste für einen geselligen Nachmittag mit Freunden angeboten. Für ihren Verlobten Norbert, Freundin Irene und Brigitte sowie Tochter Nicole soll es ein Dreigängemenü geben. Doch Manja wird enttäuscht, als sie den Einkauf von Brigitte sieht. Sie muss umplanen. Ob es am Ende trotzdem ein leckeres Essen für alle gibt? Pamela plagen unterdessen Geldsorgen. Ihre Zahlungen vom Arbeitsamt wurden gekürzt und die 59-Jährige kommt einfach nicht hin mit dem, was ihr zur Verfügung steht. Für die arbeitslose Reinigungskraft ist klar: Sie braucht endlich wieder einen Job – und Pamela hat schon große Pläne. Ob diese sich auch in die Tat umsetzen lassen?

Vorschau für 21.10.25

Jana ist die ganze Nacht durch mit dem Zug zu ihrer Schwester Sabrina nach Bad Berleburg gefahren. Die beiden Frauen haben sich drei Monate nicht gesehen und genießen jede freie Minute, die sie zusammen verbringen können – auch wenn die 32-jährige Besucherin aus Rostock noch sehr erledigt von der langen Reise ist. Wie lange hält sie durch? Regina wiederum hat endlich ein kleineres Bett in einem An- und Verkauf gefunden. Einziges Manko: Sie muss das alte Bett allein entsorgen und das neue auch allein aufbauen. Zum Glück gibt es Nachbarin Christine, die ihr zur Hand geht. Ob die beiden Damen die Montage gemeinsam bewältigen?

Vorschau für 22.10.25

Jana ist aktuell zu Besuch bei ihrer Schwester Sabrina in Bad Berleburg und lernt die ländliche Umgebung kennen, in der die 40-Jährige jetzt lebt. Ein bisschen mulmig ist ihr schon, da sie so viel Natur überhaupt nicht gewohnt ist. Und noch eine Herausforderung liegt vor den Schwestern: Sie reisen heute wieder mit Bus und Bahn zurück nach Rostock. Carsten muss unterdessen die Bremsen seines Drahtesels entlüften. In der Theorie weiß der 47-Jährige, was er zu tun hat, denn er hat oft seinem ehemaligen Chef in der Fahrradwerkstatt zugesehen. Doch ein erster Versuch scheint nicht so gut zu funktionieren. Wird der Tüftler die Mission heute noch erfolgreich abschließen?

Vorschau für 23.10.25

Brigitte begibt sich gemeinsam mit ihrer Tochter Jana auf einen Shoppingtrip in den An- und Verkauf. Es wird eine neue Couch gesucht, denn die alte hat ihren Dienst getan und die besten Tage bereits hinter sich. Leider hat Regina nichts Passendes im Angebot, was allerdings kein Grund ist, nicht doch etwas zu stöbern. In Ostfriesland hat Sandra unterdessen ein neues Hobby für sich entdeckt. Mit gesammelten Löwenzahnblüten und Zucker stellt sie ihren eigenen Honig her. Dabei kommt sie mit der Produktion kaum hinterher, denn Freunde und Verwandte sind ganz verrückt nach der hausgemachten Leckerei.

Vorschau für 24.10.25

Damian und seine Freundin Jana haben sich zum Bowling verabredet. Jana hat sogar eine eigene Bowlingkugel im Gepäck. Damian hat bisher in erster Linie auf der Wii gebowlt. Umso überraschender, dass er mit seinem ersten Wurf direkt einen Strike erzielt. Schlummert etwa ein Naturtalent in dem 26-Jährigen – oder handelt es sich schlichtweg um einen Glückstreffer? Rentnerin Bruni besucht unterdessen eine ihrer alten Wirkungsstätten. Das Hotel, in dem sie acht Jahre lang gearbeitet hat, liegt außerhalb von Rostock in der Nähe des Strandes. Hin und wieder kommt die ehemalige Kranfahrerin auf einen Kaffee vorbei und genießt den Ausblick auf die Ostsee, die sie so sehr liebt.