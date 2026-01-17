„Hartz und herzlich“ Vorschau (19.01. – 23.01.26) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 19.01.26

Rostockerin Brigitte ist sehr unternehmungslustig. Um in Zukunft noch unabhängiger zu sein, hat sich die 70-Jährige endlich wieder ein Auto zugelegt. Dank eines Schnäppchens aus dem Internet war der fahrbare Untersatz für die Rentnerin erschwinglich. Doch schon nach kurzer Zeit folgt die Ernüchterung. Denn der Zustand des Wagens ist katastrophal. Bei der 64-jährigen Bärbel wiederum läuft derzeit alles schief. Vor kurzem ist ihre Waschmaschine kaputt gegangen und die Fünffach-Mama braucht nun dringend eine neue. Dafür macht sie sich auf zum An- und Verkauf nach Schutow – und wird tatsächlich fündig. Doch zu Hause warten schon die nächsten Baustellen und ihrem geliebten Hund Gino geht es derzeit auch schlecht.

Vorschau für 20.01.26

Der 26-jährige Damian hat seit ein paar Tagen starke Ohrenschmerzen. Für seinen Job als Verkäufer-Aushilfe musste er sich daher krankschreiben lassen. Nun will er einen Arzt aufsuchen, um bald wieder fit für die Arbeit zu sein. Er möchte sich nämlich anstrengen, um bald eine Ausbildung dort zu beginnen. Doch der Arzt hat schlechte Nachrichten für ihn. Die 70-jährige Brigitte wiederum hat sich einen Traum erfüllt und einen Gebrauchtwagen gekauft. Doch der Wagen hat zahlreiche Mängel, die erst einmal für teures Geld in der Werkstatt behoben werden müssen. Jetzt soll das Auto das erste Mal von Brigitte vollgetankt werden. Doch hier wartet schon die nächste Überraschung.

Vorschau für 21.01.26

Die 64-jährige Bärbel ist seit Wochen in Sorge um ihren geliebten Hund Gino. Der zwölf Jahre alte Yorkshire-Terrier will kaum trinken oder fressen. Bärbel befürchtet das Schlimmste. Außerdem werden die Tierarztrechnungen für die Reinigungskraft auch zu einer finanziellen Belastungsprobe. Wird ihr Vierbeiner bald wieder gesund? Rentnerin Brigitte wiederum hat sich vor kurzem ein gebrauchtes Auto gekauft. Doch das vermeintliche Schnäppchen hat sich schnell als Fehlkauf entpuppt. Nun hat sich die 70-Jährige den lang ersehnten neuen Kühlschrank gegönnt und hofft auf mehr Glück. Das neue Gerät in ihre Küche zu bekommen, erweist sich allerdings als wahre Herausforderung.

Vorschau für 22.01.26

Die 64-jährige Bärbel ist seit Wochen in großer Sorge um ihren geliebten Hund Gino. Der zwölf Jahre alte Yorkshire-Terrier will kaum noch trinken oder fressen, und Bärbel befürchtet das Schlimmste. Dazu steigen die Tierarztrechnungen immer weiter, was sie finanziell extrem belastet. Zum Glück lassen Sohn Maik und Schwiegertochter Jasmin sie in dieser schwierigen Zeit nicht allein. Dennoch muss Bärbel am Ende eine schmerzliche Entscheidung treffen, damit ihre Fellnase sich nicht länger quälen muss.

Vorschau für 23.01.26

Die 70-jährige Brigitte und ihre 32-jährige Tochter Jana wollen sich heute einen Beauty-Tag gönnen. Da auch der Geburtstag der Rentnerin ansteht, möchte sie dafür schick aussehen. Natürlich haben die beiden eine völlig unterschiedliche Vorstellung, wie die jeweilige Typveränderung aussehen soll. Werden die beiden mit ihrem Ergebnis zufrieden sein? Für den vierfachen Papa Carsten steht heute ebenfalls eine Typveränderung an. Doch bekommt er keinen neuen Haarschnitt, sondern eine neue Brille. Er selbst ist nach der Abholung zufrieden. Nun möchte er auch seiner Partnerin Antje, das neue Accessoire präsentieren. Wird seiner Herzensdame die Typveränderung auch gefallen?