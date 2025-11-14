„Hartz und herzlich“ Vorschau (17.11. – 21.11.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 17.11.25

Beate hat eine bewegte Vergangenheit. Nach ihrer schwierigen Kindheit in Berlin hatte sie in den Benz-Baracken lange mit Alkoholmissbrauch zu tun. Und dass, obwohl sie sich eigentlich um ihre Kinder hätte kümmern müssen. Auch damals schon an ihrer Seite – Freundin Ela. Und die konnte letzten Endes dafür sorgen, dass Beate nicht mehr trinkt und auch sonst wieder klarkommt. Jetzt möchte die 57-Jährige aber gern einen Schwerbehindertenausweis beantragen, denn sie sieht sich aufgrund ihrer Depressionen nicht mehr in der Lage, dauerhaft zu arbeiten. Mel hat erst seit kurzem ihren Führerschein – und hatte schon einen Unfall. Ihr kleiner Gebrauchtwagen sieht reichlich ramponiert aus. Und dabei hat sie den von Freundin Nana geschenkt bekommen, hegt und pflegt ihr erstes eigenes Auto sehr. Den silbernen Flitzer jetzt so kaputt zu sehen, fällt ihr nicht leicht. Aber die Hoffnung ist, dass er mit wenig Aufwand und gebrauchten Ersatzteilen schnell wieder wie vorher aussieht. Der Schreck des Unfalls sitzt Mel allerdings noch immer in den Knochen. Eigentlich gehen Elvis und Katrin morgens beide aus dem Haus, weil sie als Beifahrer bei einem Behindertenfahrdienst arbeiten. Katrin ist allerdings aktuell zuhause. Und das hat einen schlimmen Grund, denn ihr Fahrer, Walter, hatte einen Herzinfarkt. Es geht ihm zwar den Umständen entsprechend gut, aber noch muss er sich schonen. Katrin ist allerdings froh, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, denn hätte Walter den Infarkt während der Fahrt bekommen, hätte sie nicht gewusst, wie sie reagieren muss.

Vorschau für 18.11.25

Für Beate steht heute ein schöner Termin bei Friseurin Kader an. Neben einem neuen Look warten dort auch alte Bekannte. Tommy und Stefan kennen die Baracklerin schon viele Jahre, allerdings sehen die drei sich nicht allzu oft, deswegen gibt es viel zu bereden. Trotz ernster Themen darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen und so vertreiben sich alle die lange Wartezeit, bis die Jungs schließlich gehen müssen und Beate sich endlich glücklich mit neu gestyltem Haar bewundern kann. Pascal hat erst vor 14 Tagen beschlossen mit seiner Freundin Lea zusammenzuziehen. Mutter Petra sieht den Auszug zwar skeptisch, versteht aber auch, dass ihr Sohn eigene Erfahrungen machen muss. Beim Sachen packen und schleppen helfen die Geschwister Selina und Christopher, für den Transport sorgt wie so oft Hausmeister Michael. Als alle Habseligkeiten verladen sind, steht noch ein emotionaler Moment an: Der Abschied von den bisherigen Mitbewohnern, Mama Petra und Schwester Selina. Mel und Nana wollen mit Mels Sohn Elias und der gemeinsamen Freundin Beate in den Urlaub fliegen. Ziel soll die Türkei sein. Um die bestmöglichen Ferien zu bekommen, ist das Paar bei Chris im Reisebüro. Der hat ihrer Preisvorstellung entsprechend auch einige Angebote in petto und obwohl beide schon einen Favoriten haben, wollen sie auch Beate nach ihrer Meinung fragen. Die ist vom bevorzugten Ziel auch ganz angetan und einer baldigen Buchung steht nichts mehr im Wege.

Vorschau für 19.11.25

Janines Zwillinge sind ihren Fahrrädern entwachsen. Deshalb steht der Kauf neuer Fortbewegungsmittel an. Dafür sind die drei in einem Fachgeschäft, um sich ordentlich beraten zu lassen. Denn die 29-Jährige hat auch schon Fehlkäufe hinter sich. Hier können Jaylin und Jaydin sogar Probefahren. Allerdings würden beide am liebsten ein Mountainbike wählen, ins Budget ihrer Mutter und zu ihrem Alltag würden Stadträder aber besser passen. Deshalb wird die Entscheidung erst mal vertagt. Nachdem Florian und Tochter Anna im vergangenen Jahr im Streit auseinandergegangen sind, gab es endlich eine Aussprache. Vorher gipfelte der große Krach für den Familienvater sogar in einer Anzeige bei der Polizei. Und auch wenn die Unterhaltung Fehler nicht ungeschehen machen kann, so versuchen Vater und Tochter doch, wieder Vertrauen zu fassen und sich anzunähern. Anna ist zwar nicht Florians leibliches Kind, trotzdem sind beide einander nach wie vor wichtig. Ela ist Beates beste Freundin und beide genießen es, im selben Haus zu wohnen. Das könnte sich bald ändern, denn wenn Elas Sohn Marcel auszieht, will auch die 52-Jährige die Baracken verlassen und zu ihrem Freund ziehen. Enkel Liam wird dann bei seiner Mutter Jennifer leben. Auch für seine Oma würde sich dann vieles ändern. Und obwohl Ela wohl das ein oder andere vermissen würde, blickt sie optimistisch in eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Partner.

Vorschau für 20.11.25

Für Autonarr Elvis geht es zum Tuning Season Opening auf den Hockenheimring. Dort gibt es so viel zu sehen, dass der Familienvater gar nicht alles schaffen kann. Einige Highlights wie das Rennen um die schnellste Runde, das sogenannte TimeAttack, will er allerdings nicht verpassen, aber auch der Austausch mit anderen Auto-Fans ist für den Barackler ein Muss. Die ein oder andere Kuriosität kann er bestaunen und so geht der Tag für Elvis eigentlich viel zu schnell zu Ende. Neben Fußballspielen hat Carmens und Dieters Nesthäkchen Lars jetzt ein weiteres Hobby für sich entdeckt. Und das geht in eine ganz andere Richtung als der geliebte Sport. Der Teenager spielt seit rund vier Wochen Trompete und will auch seiner Mutter zeigen, was er schon alles gelernt hat. Im Musikverein wird vor allem für Karnevalsumzüge geübt. Das Notenbuch enthält wirklich viele Lieder. Aber die Kostprobe seines Könnens überzeugt Mama Carmen noch nicht. Deshalb heißt es wohl: Weiterüben! Schon seit acht Wochen hat Eva dem Rauchen abgeschworen. Und will jetzt ihrer Gesundheit zuliebe noch mehr tun. Dafür hat sie ihr Fahrrad aus dem Keller geholt, das ihr dabei helfen soll, mehr Kondition aufzubauen und fitter zu werden. Denn das wird auch ihrer Lungenfunktion auf Dauer helfen, die durch ihre COPD-Erkrankung eingeschränkt ist. Allerdings stand der Drahtesel wohl einige Zeit im Keller, denn Eva muss ihn von allerlei Schmutz und kleinen, achtbeinigen Bewohnern befreien, bevor sie losradeln kann.

Vorschau für 21.11.25

Petra und Selina haben seit rund einer Woche eine Mädels-WG, denn Pascal ist mit Freundin Lea zusammengezogen. Doch Mama und Schwester vermissen ihn sehr, außerdem kennen sie seine neue Wohnung bislang noch nicht. Also wird per Videoanruf eine erste Führung gemacht, sodass auch die beiden Frauen einen Eindruck von Pascals neuem Leben bekommen. Lange mussten sich Selina und ihr Bruder ein Zimmer teilen. Jetzt haben die Geschwister Raum für sich. Nach der Trennung von Ehefrau Marina und einigem Trubel erwartet Florian auch weiter keine Pause, denn der 43-Jährige wird demnächst zweifacher Opa. Seine Töchter Lea und Anna sind beide schwanger. Allerdings wird er vermutlich nicht beide Enkel gleich viel sehen. Lea wohnt bei ihm, auch wenn sie viel Zeit bei ihrem Freund verbringt. Trotzdem wird auch in Florians gelbem Reihenhaus ein Babyzimmer entstehen. Mit Anna gibt es dagegen wenig Kontakt. Jannie und Sandra kennen und verstehen sich gut. Trotzdem gibt es etwas, dass Jannie ihrer Freundin bislang noch nie erzählt hat. Einige Details ihrer bewegten Vergangenheit kennt Sandra schon, doch vom Verlust ihres ersten Babys wusste die Mannheimerin bislang noch nichts. Damals hat sich Jannies Leben einmal mehr ausweglos angefühlt. Trotzdem ist sie wieder auf die Beine gekommen und hat den schweren Verlust verarbeitet, auch wenn der Vater des Kindes dabei so gar keine Hilfe war.