„Hartz und herzlich“ Vorschau (15.12. – 19.12.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 15.12.25

Sandra hat Besuch von Verwandtschaft aus Stralsund. Passend zur Jahreszeit, gehen sie mit Svenja auf den Weihnachtsmarkt. Selbst bei Punsch und Weihnachtsliedern will bei der sechsfachen Mutter keine Stimmung aufkommen. Zu sehr schwirrt ihr der mögliche Hauskauf im Kopf herum. Pamela ist Schritt für Schritt dabei, ihre Wohnung wohnlich zu gestalten. Tino hilft ihr dabei und baut das Bettgestell auf. Das klappt allerdings nicht ohne Probleme. Kann Pam am Ende die erste Nacht im echten Bett schlafen?

Vorschau für 16.12.25

Das Weihnachtsfest ist nicht mehr lange hin. Da ist ein voller Kühlschrank meist von Vorteil. Und auch die jungen Eltern Jasmin und Maik haben jede Menge Lebensmittel eingekauft, um über die Feiertage zu kommen. Ob das auch alles in die Vorratsschränke passt? Torsten macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Im vergangenen Jahr hat er seine Schwester verloren und auch er selbst hatte schon kleine Schlaganfälle. Um noch lange gesund leben zu können, sind Arztbesuche für ihn selbstverständlich. Ob der Doktor zufrieden mit dem 60-Jährigen ist?

Vorschau für 17.12.25

Sandra bekommt ganz besonderen Besuch: Ein Tätowierer-Paar aus Chemnitz, das sie aus dem Fernsehen kennt, erfüllt sich kurz vor Weihnachten einen Herzenswunsch – endlich Sandra persönlich treffen. Natürlich haben die beiden auch ihre Nadeln im Gepäck, denn der Unterarm der 41-Jährigen soll ein neues Tattoo bekommen. Doch welches Motiv wählt die sechsfache Mutter? Währenddessen trifft Damian seine Freunde auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Zwischen Karussell, Zuckerwatte und Lampenfieber warten emotionale Momente – und eine Mutprobe. Dabei könnte es hoch hinaus gehen, wäre da nicht die Höhenangst des 26-jährigen Transmannes. Kann Freundin Katharina ihn trotzdem von dem Abenteuer überzeugen?

Vorschau für 18.12.25

Jean hat gegen Carsten das Fahrradrennen verloren. Er muss ihn zum Essen einladen. Es könnte ein gemütlicher Männerabend bei Bier und Nachos werden, doch da hat Jean die Rechnung ohne den 46-Jährigen gemacht. Denn der hat schon eine neue Wettidee. Diesmal mit echten Körpereinsatz. Heute ist ein bedeutender Tag für Sandras Familie. Sie sind nach Aurich gereist, denn hier kann Tino heute mit dem Notar den Kaufvertrag für das Haus unterschreiben. Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Wird die fünfköpfige Familie wirklich bald ihre Zelte in Rostock abbrechen und Ost- gegen Nordsee eintauschen?

Vorschau für 19.12.25

Bei Jasmin sind die Wehen eingesetzt. Die 20-Jährige wird zum zweiten Mal Mama und alle sind in heller Aufregung. Maik und Sandra werden bei der Geburt dabei sein und fiebern mit. Vor einem Jahr hatte Jasmin eine Totgeburt, das darf auf keinen Fall noch einmal passieren. Jana hat genau vor 32 Jahren das Licht der Welt erblickt und das wollen Mama Brigitte und Schwester Nicole heute mit ihrem Familienmitglied feiern. Neben Kuchen und Blümchen, gibt es noch ein ganz besonderes Geschenk. Ob das bei der fünffachen Mutter ankommt?