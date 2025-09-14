„Hartz und herzlich“ Vorschau (15.09. – 19.09.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 15.09.25

Bei Sandra in Ostfriesland steht großes Gerät vor der Tür. Die Abwasserleitungen müssen neu verlegt werden. Da nutzt die 41-Jährige die Gunst der Stunde und fragt die Bauarbeiter, ob sie mit ihrem Bagger auch direkt einen störenden Baumstumpf entfernen. Ob das klappt? Die 39-jährige Sabrina steht heute vor einer großen Aufgabe, sie zieht von Rostock nach Nordrhein-Westfalen. Doch in ihrer Zweizimmerwohnung stehen doch mehr Habseligkeiten als erwartet. Wird alles in den Transporter passen und behält Sabrina die Nerven?

Vorschau für 16.09.25

Cindy steckt mitten in der Renovierung ihres Mietshauses und packt wie immer kräftig mit an. Freund Ossi steht ihr, so gut es geht, zu Seite. Aber heute stoßen sie an ihre Grenzen, beim Versuch, schwere Schränke von A nach B zu bekommen. Ob da mal nichts kaputtgeht? Pamela ist in freudiger Erwartung. Schon bald kommt ihre Online-Bekanntschaft zu Besuch. Dafür will sie vorbereitet sein und möchte einen Großeinkauf machen. Doch reicht ihr schmales Budget für einen vollen Kühlschrank, damit der Besuch nicht verhungert?

Vorschau für 17.09.25

Die beiden Freunde Jean und Carsten starten die Vorbereitungen für ihren nächsten Wettkampf. Diesmal wollen sie gemeinsam in den Boxring steigen. Aber schon beim Training merken sie, dass da einiges auf die zukommt? Macht einer von ihnen einen Rückzieher? Nicole hat heute ein Date mit Künstler Peter. Sie haben übers Internet Kontakt miteinander aufgenommen und wollen sich nun auch persönlich kennenlernen. Allerdings sind sie vielleicht doch unterschiedlicher als gedacht. Oder ist das der Beginn einer tiefen Freundschaft?

Vorschau für 18.09.25

Damian hat nach jahrelangem Suchen endlich eine eigene Wohnung in der Hansestadt gefunden. Sie ist teilmöbliert, aber Damian möchte ein paar Möbel austauschen. Carsten ein Sofa abzugeben hat, aber erstmal muss das alte raus? Schaffen die beiden Männer das? Die 21-jährige Jasmin räumt nach und nach ihre Wohnung leer. Bald muss sie ihre erste gemeinsame Wohnung mit Ehemann Maik aufgeben. Das Amt hat so entschieden. Dabei verbindet die zweifache Mama so viele unvergessliche Momente mit diesen Räumen.

Vorschau für 19.09.25

Bei Pamela hat sich Besuch angekündigt. Morgen steht ihr Schwarm Mickey aus Magdeburg auf der Matte. Doch bei der 58-Jährigen steht die Gefühlswelt Kopf. Kann Freundin Marita sie ablenken und ihre Nervosität abschwächen? Damians neue Wohnung wird Schritt für Schritt wohnlicher. Kumpel Carsten hat eine gebrauchte Couch für den 26-Jährigen aufgetan. Aber passt die auch in den Wohnraum der Zweizimmerwohnung? Der angehende Azubi hat kein finanzielles Polster, um ein neues Sofa zu kaufen.