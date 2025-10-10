„Hartz und herzlich“ Vorschau (13.10. – 17.10.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 13.10.25

Manja trifft sich heute mit ihrem Verlobten Norbert zum Mittagessen. Und auch Freundin Irene stößt dazu. Der unterhaltsame Nachmittag wird abgerundet, von großen Gefühlen, die Manja dahinschmelzen lassen. Svenja steht kurz vor ihrem Schulabschluss und jetzt hat sich für sie noch ein Traum erfüllt. Sie darf doch in der Einliegerwohnung des Hauses leben und hat hier sogar schon übernachtet. Für die 17-Jährige ein großer Schritt in die Selbständigkeit. Ob das gut geht?

Vorschau für 14.10.25

Es ist so weit. Die Wohnung von Jasmin und Maik wird komplett ausgeräumt. Ein großes Problem, denn die Wohnung ist im fünften Stock ohne Aufzug. Aber dafür hat sich das junge Paar einen Lastenaufzug bestellt. Sie habe nur wenige Stunden, um ihre Dreizimmerwohnung zu räumen. Stress, schlechte Stimmung und fliegende Möbel inklusive. Regina braucht dringend ein neues Bett, weil ihres zu groß für ihre Einzimmerwohnung ist. Sie setzt all ihre Hoffnung in den An-und Verkauf in Schutow. Ob Mitarbeiterin und Namenvetterin Regina gute Nachrichten für die 72-Jährige hat?

Vorschau für 15.10.25

Tino kümmert sich darum, dass die leergefegte Wohnung von Ziehtochter Jasmin und Schwiegersohn Maik frisch tapeziert und gestrichen übergeben werden kann. Carsten hilft ihm und beide kommen aus dem Fluchen nicht mehr heraus. Schuld daran sind schwarze und dunkelblaue Wände. Pamela hat Sorgen. Zum einen muss sie gerade auf ihre Freundin Marita verzichten, die sich in eine psychiatrische Einrichtung begeben hat. Zum anderen macht ihr Kühlschrank nicht mehr richtig mit. Und das ist im Sommer wirklich eine große Herausforderung. Wird Pamela sich zu helfen wissen?

Vorschau für 16.10.25

„Schimmel ist wie Gift“, anders kann Brigitte ihren Ärger über die schwarzen Wände im Zimmer ihrer Tochter Nicole nicht ausdrücken. Aus ihrer alten Wohnung sind sie wegen eines Schimmelproblems geflüchtet, in der neuen Wohnung geht das Spiel von vorne los. Wie wird das Damen-Team damit umgehen? Die Wiesen sind voll damit. Dem strahlend gelben Löwenzahn. Aber die wenigsten wissen, dass man daraus süßen Brotaufstrich zaubern kann. Sandra versucht ihr Glück. Sie pflückt mit Dave etliche Pflanzen und kocht sie mit Honig zu flüssigem, essbaren Gold. Ob das was wird?

Vorschau für 17.10.25

Torsten stattet heute seiner alten Heimat Waren einen Besuch ab. Er geht an dem Ort vorbei, wo er aufgewachsen ist, und schwelgt in Erinnerungen. Der 61-Jährige genießt seine kleinen Auszeiten, die ihm helfen, den Kopf freizubekommen. In Rostock ist es bald so weit. Jasmin und Maik geben in den nächsten Tagen ihre Wohnung ab. Heute kommt noch einmal Schwester Cindy in der leeren Dreizimmerwohnung vorbei. Sie kann nicht nachvollziehen, wie Jasmin und Maik ihren Auszug in die Länge ziehen. Aber auch die Laune der jungen Eltern ist reserviert.