„Hartz und herzlich“ Vorschau (12.01. – 16.01.26) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 12.01.26

Vorschau für 13.01.26

Cindy und Ossi teilen als Paar viele gemeinsame Hobbys. Dazu zählen eben dem Angeln auch ferngesteuerte Autos, sogenannte RC-Cars. Und genau diese wollen sie ihrem Kumpel Kai vorführen, mit dem Ossi regelmäßig seine Angelausflüge bestreitet. Doch die Vorführung läuft leider nicht ganz reibungslos. Brigittes 24-jährige Tochter Nicole hat große Angst vor dem Zahnarzt. Deshalb hatte sie sich Jahre lang davor gewehrt, ihre Zähne behandeln zu lassen. Nun hat Nicole aber all ihren Mut zusammengenommen und stellt sich ihren Ängsten. Doch die lange Zeit ohne zahnärztliche Behandlung hat natürlich Spuren hinterlassen.

Vorschau für 14.01.26

Pamela hat Besuch von ihrer Freundin Helga. Die gebürtige Dresdnerin hat Pamela in der Vergangenheit immer wieder unterstützt, ob bei Amtsgängen oder bei der Wohnungssuche. Sie möchte der Bürgergeldempfängerin auch weiterhin helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Kann sie Pamela auch bei ihren aktuellen finanziellen Problemen beistehen? Maiks Mutter Bärbel ist derweil in großer Sorge. Ihr geliebter Vierbeiner Gino ist derzeit schwer krank. Die 64-Jährige ist verzweifelt, denn ihr zwölfjähriger Terrier-Mix will weder essen noch trinken. Und dann ist auch noch Gino‘s Tierarzt im Urlaub. Wird die Reinigungskraft einen anderen Tierarzt finden und wird es Gino bald wieder besser gehen?

Vorschau für 15.01.26

Cindy und ihr Verlobter Ossi besuchen gemeinsam ihren Kumpel Kai an seinem Angelspot. Ossi verbringt selbst auch gerne mal ein paar Wochen mit seinem Angelhobby samt Campingausrüstung. Am Vortag schienen die Fische noch gut zu beißen, doch heute will es irgendwie nicht klappen. Gehen Ossi und Cindy ohne einen Fang wieder nach Hause? Reinigungskraft Bärbel ist immer noch in großer Sorge um ihren zwölfjährigen Terrier-Mix Rüden Gino. Ihr treuer Begleiter hat entzündete Zähne und auch geschwollene Lymphknoten. Doch nachdem Bärbel endlich einen Tierarzt gefunden hat und hofft, dass ein wenig Ruhe einkehrt, kommt schon das nächste Problem auf sie zu.

Vorschau für 16.01.26

Rentnerin Brigitte ist immer fleißig dabei, ihre 3-Zimmer-Wohnung zu verschönern und neu einzurichten. Doch bevor sie sich an die Baustellen im Flur und der Küche macht, soll erstmal eine neue Couch in das Wohnzimmer der 70-Jährigen. Für diese Mammutaufgabe müssen viele Helfer mobilisiert werden. Wird es die neue Couch ins Wohnzimmer schaffen? Für Carsten läuft es heute leider nicht so gut. Er und sein 13-jähriger Sohn Yusei haben sich aus ihrer Wohnung gesperrt. Nun heißt es auf den Schlüsseldienst warten. Obwohl der 47-Jährige derzeit ein Praktikum absolviert, ist er immer noch auf der Suche nach einem Job und die Rechnung des Schlüsseldiensts könnte die Haushaltskasse enorm belasten.