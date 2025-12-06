„Hartz und herzlich“ Vorschau (08.12. – 12.12.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 08.12.25

Die Freunde Carsten und Jean lösen endlich ihre Wette ein und stellen sich der Frage: Wer schafft es mit dem Fahrrad schneller von Lütten Klein bis nach Bad Doberan? Der Verlierer muss ein Abendessen beim Mexikaner ausgeben. Wer wird wohl das große Rennen gewinnen – der 46-jährige Hobbybastler Carsten oder der 23-jährige Azubi Jean? Bei der 41-jährigen Sandra steht ein eigenes Haus mit Grundstück schon seit Jahren ganz oben auf der Wunschliste. Nun hat die sechsfache Mutter in Ostfriesland ihre Traumimmobilie gefunden. Doch bekommt die fünfköpfige Familie von der Bank den dafür benötigten Kredit? Und wird ihr Traum, Rostock nach zehn Jahren den Rücken zu kehren, damit endlich wahr werden?

Vorschau für 09.12.25

Der 46-jährige Carsten ist aufgeregt, denn neben seiner geliebten Freundin Antje kommen auch die Mannheimer Hartz und herzlich – Protagonisten Lothar und Michael zu Besuch nach Rostock. Da sie inzwischen sehr gute Freund geworden sind, möchte Carsten ein perfekter Gastgeber sein. Antje steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Sandra ist mal wieder am Warnemünder Strand auf Schatzsuche. Diesmal hat es die 41-jährige auf Münzen abgesehen und sich mit einem Metalldetektor ausgerüstet. Ob das professionelle Hilfsmittel den gewünschten Erfolg bringt?

Vorschau für 10.12.25

Lothar und Michael aus den Benz – Baracken sind in der Stadt und machen zusammen mit Carsten und Co Rostock unsicher. Für die beiden Mannheimer wird ein ordentliches Programm aufgefahren. Vom gemeinsamen Essen beim Mexikaner über eine Fahrt mit dem Autoscooter auf dem Weihnachtsmarkt bis hin zum Geburtstagsbesuch bei Tino ist alles dabei. Brigittes Tochter Jana möchte neue knallige Farben für ihre Haare. Schwester Sabrina nimmt den Pinsel in die Hand und hilft ihr. Wer oder was am Ende alles Farbe abbekommt, bleibt abzuwarten. Ob Mutter Brigitte das Lachen noch vergehen wird?

Vorschau für 11.12.25

Damian hat endlich eine Zusage für eine Wohnung in Rostock. Jetzt braucht er nur noch die nötigen Unterlagen. Eine gute Freundin aus Rostock steht dem 26-Jährigen mit Rat und Tat zu Seite und vielleicht hat Katharina auch einen Job für ihn. Aber wird der Neustart in seiner Heimat wirklich so problemlos für den Transmann? Die einen kommen zurück, die anderen gehen wahrscheinlich für immer. Wird hier das Ende einer Rostock-Ära besiegelt? Tino schreibt eine Bewerbung für eine neue Arbeitsstelle in Ostfriesland. Wenn das klappt, dann steht dem Hauskauf 400 Kilometer entfernt vom Blockmacherring nichts mehr im Wege. Sandra kann den Neustart kaum abwarten.

Vorschau für 12.12.25

Sandra bangt um die Zusage des Hauskredites. Tinos möglicher neuer Arbeitgeber lässt sich mit der Rückmeldung Zeit. Wird das Haus doch noch verkauft? Sie wünscht sich nichts sehnlicher als in ihren eigenen vier Wänden zu leben und Rostock den Rücken zu kehren. Pamela hat lang nach einer neuen Unterkunft gesucht. Doch jetzt hat sie Zweifel, ob sie alleine zurecht kommt. Zu lange stand sie nicht auf eigenen Beinen und hat die Unterstützung ihrer WG-Partner in den letzten Monaten genossen. Schafft sie die Abnabelung?