„Hartz und herzlich“ Vorschau (08.09. – 12.09.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 08.09.25

Cindy hat eine neue Wohnung und Ossi hilft ihr bei der Renovierung. Sie möchte ihre Kinder bald wieder bei sich haben und arbeitet daran, ihnen ein gutes Zuhause zu schaffen. Allerdings sind sich die beiden noch nicht in allen Details einig. Jana besucht ihre Mutter und bringt Fotos vom Ausflug in den Botanischen Garten mit. Diese Fotos werden nicht nur im Fotoalbum aufbewahrt, sondern dienen auch einem weiteren Zweck. Brigitte sucht einen neuen Partner und soll ein Bild für ihr zukünftiges Online-Profil auswählen.

Vorschau für 09.09.25

Marita ist auf einen Plausch bei Pamela zu Besuch. Pamela geht es nicht so gut. Sie hat starke Zahnschmerzen und würde gerne diese behandeln lassen. Das gestaltet sich für die Witwe finanziell als schwierig, da einiges gemacht werden muss. Brigitte möchte eine neue Beziehung eingehen. Bei der Partnersuche hilft ihr Jana, ein Online-Profil auf einer Dating-Website zu erstellen. Dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, da Brigitte genaue Vorstellungen davon hat, wie ihr Partner sein soll.

Vorschau für 10.09.25

Jean ist aktuell in seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Heute ist er mit seiner Schicht fertig. Bevor er nach Hause kann, muss er aber noch eine Runde einkaufen gehen. Durch seine TV-Prominenz hat er dort eine unliebsame Begegnung. Brigitte arbeitet weiter an ihrem Dating-App-Profil, unterstützt von Tochter Nicole. Doch Brigitte ist immer noch nicht zufrieden. Wird Nicole bei ihren hohen Ansprüchen helfen können, es zu verbessern?

Vorschau für 11.09.25

Jean hat sich verkalkuliert. Bei dem jungen Auszubildenden hat sich ein beachtlicher Schuldenberg angehäuft. Das mit seinem niedrigen Azubi-Gehalt zu stemmen stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Ob er das hinbekommt? Jasmin wohnt mittlerweile mit Vater Maik und den beiden Kindern Lennox und Luna im Mutter-Kind-Heim. Die alte Wohnung muss aufgelöst werden, und der vollständige Umzug steht bevor. Heute muss Jasmin den Keller aufräumen. Für die junge Mutter gibt es noch einiges zu tun.

Vorschau für 12.09.25

An ihrem Geburtstag hofft Rentnerin Regina auf das große Glück. Die rüstige Rentnerin hat sich extra dafür ein paar Rubellose gekauft. Sie wünscht sich auf den großen Gewinn, um etwas weniger Sorgen zu haben. Wird heute tatsächlich ihr großer Tag? Bei Sandra und ihrem Sohn Dave steht ein Ausflug an. Die sechsfache Mutter hat dem jüngsten Sprössling noch nicht verraten, wo es hingeht. Das Ziel ist ein Tierpark. Sie erhofft sich, dass der Trip ein großer Spaß für den Dreijährigen sein wird.