„Hartz und herzlich“ Vorschau (07.07. – 11.07.25): Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst war die Sozialdoku ein Primetime-Format, jetzt zeigt der Sender täglich neue Folgen um 18.05 Uhr. Was passiert in den Folgen in dieser Woche?

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Vorschau zu „Hartz und herzlich“ – so geht es weiter

Vorschau für 07.07.25

Zwei Jahre Fahrdienst: Katrin und Walter feiern ihr Teamjubiläum gebührend und sind ein bisschen stolz. Jannie hofft derweil auf Hilfe gegen den Schimmel in ihrer Wohnung, und Janine plant eine große Geburtstagsparty für ihre Zwillinge.

Vorschau für 08.07.25

Taddel schreibt fleißig an ihrem ersten Album, während Petra nach dem Liebes-Aus mit Felix neuen Halt bei Jörg findet. Die beiden träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Janines Zwillinge feiern derweil eine Geburtstagsparty der Superlative.

Vorschau für 09.07.25

Michael und Lothar müssen ihr Lager im Abrisshaus auflösen. Sie mieten eine Garage, die jedoch nicht als Lager genutzt werden darf, weshalb sie erneut eine Alternative suchen.

Vorschau für 10.07.25

Pascal leidet an einer Gehbehinderung und testet trotz Skepsis neue Schuheinlagen, um schmerzhafte Operationen zu vermeiden.

Vorschau für 11.07.25

Katrin hat sich beim Essen einer harten Salami einen Schneidezahn abgebrochen und wartet nun auf einen Kostenvoranschlag, da der Zahnarzt keine schnelle Lösung bietet. Sie überlegt, wie sie das Geld dafür aufbringen kann.