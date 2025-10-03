„Hartz und herzlich“ Vorschau (06.10. – 10.10.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 06.10.25

Vor knapp einem Monat besuchte Pamelas Schwarm Mickey aus Magdeburg die 59-jährige in Rostock. Doch von den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch ist nicht mehr viel übrig, da Mickey zu wenig Interesse zeigt. Dafür hat die gebürtige Berlinerin mittlerweile einen neuen Verehrer, der von ihr ganz und gar angetan ist. Die 24-jährige Nicole hat durch ihren Bandscheibenvorfall vor sieben Monaten ihren Job als Reinigungskraft verloren. Durch einen Gutachter vom Arbeitsamt soll ihr der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt geebnet werden. Zur Unterstützung hat sie ihre Schwester Jana im Schlepptau. Wird Brigittes jüngste Tochter bald wieder Arbeit finden?

Vorschau für 07.10.25

Die 59-Jährige Pamela lassen die Gefühle für Mickey einfach nicht los. Sie weiß, dass er ihr nicht guttut und trotzdem schlägt sein Herz für ihn. Jetzt hat er angekündigt, dass er sie wieder besuchen will. Ob da was Wahres dran ist? Rentnerin Brigitte gönnt sich eine Maniküre. Das ist ihr großer Luxus und diese Momente genießt die 70-Jährige sehr. Doch heute hat die Nageldesignerin ihres Vertrauens eine ganz besonderer Technik parat, die die Rostockerin nicht schlecht staunen lässt.

Vorschau für 08.10.25

Es ist so weit. Eine neue Challenge zwischen Carsten und Jean steht an. Lange haben sie für ihren Boxkampf trainiert, heute geht es voll ausgestattet in den Ring. Wer gewinnt in drei Runden? Schwergewicht Jean oder der 47-jährige Carsten? Jasmin und Maik lösen ihre Wohnung auf. Wie praktisch, dass Pamela noch auf der Suche nach Möbelstücken für ihre Einzimmerwohnung ist. Das junge Paar hat ihr angeboten, Sofa und Schrank zu übernehmen. Und vielleicht findet sie ja noch etwas anderes. Maik jedenfalls findet etwas, was ihm Angst einjagt.

Vorschau für 09.10.25

Seit wenigen Wochen arbeitet Bärbel in einer Zeitarbeitsfirma und wird immer wieder unterschiedlich eingesetzt. Das passt der 64-Jährigen so gar nicht. Als die Firma sie wieder für die späten Abendstunden einsetzt, fasst die Reinigungsfachkraft einen folgenschweren Entschluss. Jana ist arbeitsuchend und wohnungslos. Zwei Attribute, die nicht wirklich gut zusammenpassen. Schon gar nicht, wenn man darum kämpft, seine Kinder wieder zurückzubekommen. Jetzt hat sie Hoffnung auf die alte Wohnung ihrer Schwester. Allerdings hat sie da die Rechnung ohne die Wohnungsgesellschaft gemacht.

Vorschau für 10.10.25

Pamela ist auf der Suche nach einem passenden Schrank für ihre Garderobe. Bei Jasmin ist sie nicht fündig geworden. Doch im An-und Verkauf hatte sie einen Schrank gesehen. Ob der allerdings immer noch zu haben ist? Das kann die 59-Jährige nur hoffen. Mariia und Oleksii leben seit drei Jahren in Rostock und genießen die Stadt am Wasser. Die 29-Jährige leidet an Depressionen, die sie in ihrem täglichen Leben immer wieder einschränken. Gerade Antriebslosigkeit macht sich oft breit. Aber heute nicht. Heute genießt sie ihr Leben in vollen Zügen.