„Hartz und herzlich“ Vorschau (05.01. – 09.01.26) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 05.01.26

In Lütten-Klein gehen Brigitte und drei ihrer Töchter außerhalb Essen. Diesen Luxus gönnen sich die Frauen nur selten – und heute soll es etwas ganz Besonderes geben. Obwohl Brigitte ein riesiger Bollywood-Fan ist, hat sie noch nie ein indisches Gericht probiert. Wie kommen die exotischen Gewürze wohl bei der Rentnerin an? Ähnlich Ungewöhnliches kommt in Ostfriesland auf den Tisch. Ein Straußenei soll den Weg in die Pfanne finden. Sandra und ihre Familie staunen über die Ausmaße des Eis und Tino muss erfinderisch werden, um an das Innere zu gelangen. Dabei geht er besonders behutsam vor, um das kostbare Ei nicht zu beschädigen.

Vorschau für 06.01.26

Cindy hat die Nacht zuvor mit Freunden in ihren 25. Geburtstag reingefeiert und besitzt in Ostfriesland nun den Status der „alten Schachtel“. So werden in dieser Region Frauen genannt, die bis 25 noch unverheiratet sind. Natürlich ist das nur liebevoll gemeint und Cindy nimmt die entsprechenden Grußkarten mit Humor. Sandra und Co. schauen zur Feier des Tages auch vorbei – und ihr inzwischen berühmter selbstgemachter Honig darf nicht fehlen. Pam wiederum besucht ihre Freundin Marita mit einer neuen SIM-Karte im Gepäck. Doch um diese einzusetzen, muss erst noch das richtige Werkzeug gefunden werden. Marita weiß Rat und stöbert kurz, bis ein passendes Instrument gefunden ist. Außerdem überrascht sie Pam mit dem Plan, bald gemeinsam nach Swinemünde fahren zu wollen.

Vorschau für 07.01.26

Da Göttergatte Tino zurzeit noch zwischen Ostfriesland und Rostock pendelt, fehlt im Haushalt der fünfköpfigen Familie eine starke Hand – könnte man meinen. Doch Sandra und Svenja beweisen beim Zusammenbau eines Schrankes viel handwerkliches Talent. Der männliche Nachwuchs kann über so viel Frauenpower nur staunen. In Rostock hat die 29-jährige Mariia derweil alle Hände voll zu tun: Jeder Tag startet damit, dass sie die Wohnung putzt. Anschließend stehen viele weitere Aufgaben im Haushalt an. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, hat Mariia sich eine Liste mit den bevorstehenden Arbeiten geschrieben.

Vorschau für 08.01.26

Der 24-jährige Jean hat die letzten zwei Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Der Azubi steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung, nur die Prüfungen trennen ihn noch von seinem Traum. Die schriftliche hat der Zweifach-Papa schon mal bestanden, nun folgt die mündliche Abschlussprüfung. Wird Jean seine Ausbildung erfolgreich beenden? Vor knapp drei Monaten hat sich Damian derweil endlich seinen Traum erfüllt und ist wieder in seine Heimatstadt Rostock gezogen. Doch seine Zwei-Zimmer-Wohnung in Toitenwinkel ist noch nicht ganz eingerichtet und könnte auch einen neuen Anstrich gebrauchen. Dafür hat er sich die Hilfe der 32-jährigen Jana geholt. Und die beiden haben eine ganz besondere Idee.

Vorschau für 09.01.26

Rentnerin Brigitte plagen derzeit große Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Tochter Nicole. Denn die 24-Jährige hat ein großes Schimmelproblem in ihrem Zimmer. Mama Brigitte ist Asthmatikerin und möchte verhindern, dass auch ihre jüngste Tochter erkrankt. Wird den beiden Frauen geholfen – oder sind sie bei der Beseitigung auf sich allein gestellt? Die 59-jährige Pamela plagen derzeit viele Sorgen: Ihre finanzielle Situation ist seit Monaten äußerst angespannt. Nun hat sie auch noch gesundheitliche Probleme, denn sie leidet unter starken Rückenschmerzen. Ihre ehemalige Freundin Marita kann ihr auch nicht helfen, da die beiden zerstritten sind. Geht es für die gebürtige Berlinerin bald wieder bergauf?