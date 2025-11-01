„Hartz und herzlich“ Vorschau (03.11. – 07.11.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Wie geht es bei „Hartz und herzlich“ weiter?

Vorschau für 03.11.25

Für Leann startet der Tag früh. Das macht ihr allerdings so gar nichts aus, denn das heutige Event hat sie lange herbeigesehnt: Das Tokio Hotel Konzert in Frankfurt. Dafür besitzt sie sogar ein VIP-Ticket mit früherem Einlass und einigen Highlights. Unter anderem wird sie ein Gruppenfoto mit der Band machen können. Dort angekommen ist die 20-Jägrige zunächst ernüchtert, denn es gibt mehrere Ticketkategorien. Als sie endlich an der Reihe ist, stürzt sie sich ins Vergnügen und ist anschließend völlig k.o., aber sehr sehr glücklich… Vor drei Wochen hat Eva mit dem Rauchen aufgehört. Und das hatte einen guten Grund. Denn Eva hat COPD, eine chronische Lungenkrankheit. Bei der 57-Jährigen hat es nun endlich „Klick gemacht und sie will mehr auf ihre Gesundheit achten. Damit hat sie vielleicht sogar die Chance, die Lungenfunktion wieder zu verbessern. Und dafür will Eva durchhalten und wenn möglich auch noch mehr machen. Ein erster großer Schritt ist aber schonmal getan… Seit Pascal wieder mit seiner Mutter Beate unter einem Dach lebt, läuft vieles anders als vor seinem Rauswurf bei ihr. Der 23-Jährige kümmert sich mit um den Haushalt, zahlt seine Miete direkt und auch den Einkauf erledigen die Beiden zusammen. Zuhause schreiben sie sich zwar eine Liste, letzten Endes schauen sie aber lieber vor Ort nach guten Angeboten, weshalb die Taschen bei der Rückkehr auch voller sind, als der kleine Einkaufszettel vermuten ließ. Nur um das Rückgeld gibt es ein kleines Gerangel.

Vorschau für 04.11.25

Da der Abrisstermin des kleinen weißen Häuschens, das früher Dagmars Zuhause und nach ihrem Tod Michaels Zweitwohnsitz war, naht, will der selbstständige Hausmeister zusammen mit seinen Kumpels Lothar und Chris schauen, welche Teile sie mit vorbereitenden Arbeiten noch retten können. Neben den Fenstern und der Haustür würde Michael auch gern die Terrassenüberdachung retten, unter der schon so manches Wichtige besprochen wurde. Ob das realistisch ist, soll ein Gespräch mit Nachbarin Sandra klären, die die Pergola gern übernehmen möchte. Vor wenigen Tagen hat Leann ein Konzert ihrer Lieblingsband Tokio Hotel in Frankfurt besucht. Das eigentliche Ticket hatte sie von ihrem Vater geschenkt bekommen, ein zusätzliches VIP-Ticket der Kategorie Sound von ihrer Patentante. Letzteres hat allerdings für Verwirrung und auch für Enttäuschung gesorgt, denn eigentlich hatte die 20-Jährige mit einem noch früheren Einlass und einem Foto allein mit der Band gerechnet. Beim nächsten Mal möchte sie daher vorher sparen, um sich das teuerste Ticket mit den meisten Privilegien leisten zu können. Da Jonas am Valentinstag nicht bei Freundin Patricia war und sie ihn trotzdem mit einem sehr persönlichen Geschenk bedacht hatte, möchte er für seinen geplanten Überraschungsbesuch ein besonderes Schmuckstück für sie kaufen. Leann soll ihn dabei beraten. Im Schmuckladen finden die beiden eine Kette, die dem Rettungsschwimmer zusagt. Zusätzlich lässt er noch einen Anhänger für seine Liebste gravieren. Mit einer Besonderheit, die Patricias Herz sicher höher schlagen lässt.

Vorschau für 05.11.25

Ella und Jerrick haben etwas Besonderes vor: Sie besuchen zusammen den Mittelaltermarkt. Und beide genießen die Atmosphäre sehr. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während Jerrick eine Kampftechnik ausprobiert, Rüstungen und Waffen bewundert und am Ende wenigstens ein Trinkhorn ersteht, verliert Mutter Ella sich in den Düften und Geschmäckern, sucht eigentlich nach speziellen Würzmischungen und kauft letztlich Met. Das gemeinsame Erlebnis und auch das Essen haben beide trotzdem sehr genossen. Eigentlich genießt Mel Nanas Wohnung in Ludwigshafen als Rückzugs- und manchmal Erholungsort. Doch nach reiflicher Überlegung ist das Paar zu dem Schluss gekommen, dass ein gemeinsames Domizil mehr Vor- als Nachteile bereithält. Die meiste Zeit verbringen die beiden ohnehin zusammen in den Benz-Baracken, die doppelte Miete können sie für Urlaube und andere schöne Dinge sparen. Nanas Halbschwester Taddel ist begeistert und bewundert, dass das Paar den Schritt wagen will. Fast 4000 Euro Miet- und Renovierungsschulden hat Petra bei der Wohnungsbaugesellschaft. Bis die beglichen sind, kann sie dort keine andere Wohnung anmieten und muss in der zu kleinen Bleibe im vierten Stock ausharren. Doch jetzt gibt es einen Lichtblick, denn die 55-Jährige hat eine Rückzahlung vom Jobcenter erhalten, weil die angegebenen TikTok-Einnahmen geringer ausgefallen sind als gedacht. Da die Summen fast deckungsgleich sind, ist das Geld vielleicht endlich der Wendepunkt.

Vorschau für 06.11.25

Um seiner Frau Carmen eine besondere Freude zu machen, will Dieter für sie den Kochlöffel schwingen. Dabei gibt es nur ein Problem: Er hat kaum Erfahrung in der Küche. Allerdings muss er ohnehin erst einmal entscheiden, was er kochen möchte. Und dabei hilft ihm die Suche im Internet. Schnell ist ein passendes und vermeintlich einfach zuzubereitendes Gericht gefunden, sodass Dieter die Zutatenliste durchgehen kann. Um einen Einkauf kommt er zwar nicht herum, vieles ist aber in Carmens gut sortierter Küche schon vorhanden. Nach wochenlanger Planung ist heute endlich der Tag gekommen, an dem Jonas seine Freundin mit einem Besuch überrascht. Patricia ahnt nichts, als der Mannheimer nach seiner längeren Anreise an ihrer Tür klingelt. Die Freude ist riesig, denn die Fernbeziehung ist für das Paar schwierig. Da Jonas am Valentinstag nicht bei seiner Liebsten sein konnte, hat er eine weitere Überraschung im Gepäck: Die geshoppte Halskette nebst graviertem Anhänger. Patricia könnte in diesem Augenblick wohl nicht glücklicher sein. Janine ist gelernte Make-Up-Artist und hatte sogar für wenige Monate ihren eigenen Laden. Trotz der Schließung hat sie ihr Gewerbe behalten, denn so konnte sie weiterhin selbstständig tätig sein. Allerdings musste sie dadurch ihren Weiterbewilligungsantrag auf Bürgergeld öfter neu stellen, was ihr kürzlich einigen Ärger verursacht hat. Deshalb meldet die alleinerziehende Zwillingsmama ihr Gewerbe vorerst ab, um es aber bei Gelegenheit und mehr Zeit vielleicht wieder anmelden zu können.

Vorschau für 07.11.25

Nachdem Elvis und Katrins Tochter Antonia ihren Schulabschluss nicht bestanden hat, wollte sie sich unbedingt selbst eine Ausbildungsstelle suchen. Auch entsprechende berufliche Bereiche hatte sie sich schon ausgeguckt. Ohne die abgeschlossene Schulbildung ist das jedoch schwieriger als erwartet. Außerdem muss die junge Mannheimerin sich so langsam um ihre finanzielle Situation kümmern, da ohne Schulbesuch und Ausbildung auch Gelder wegfallen könnten beziehungsweise neu beantragt werden müssen. Der Abriss von Dagmars kleinem Häuschen rückt immer näher, und Michael rettet von seinem ehemaligen Zweitwohnsitz, was zu retten ist. Dieses Mal ist es die Pergola. Nachbarin Sandy will diese übernehmen und ist mit Helfern beim Abbau dabei. Auch Dieter packt unerwartet mit an und so ist die Terrassenüberdachung schnell abgebaut. Auch der Transport zum neuen Bestimmungsort geht reibungslos über die Bühne, wenn auch etwas improvisiert. Die Rückkehr zum immer leerer werdenden Grundstück fällt Michael emotional sichtlich schwer. Ein neuer, felliger Barackenbewohner ist bei Petra und ihren Töchtern eingezogen, ein Hundewelpe namens Bella. Das kleine Zwergpinscher-Mädchen stellt das Leben ihrer Frauchen gehörig auf den Kopf. Immerhin hat Petra allerdings schon Erfahrung in Sachen Hundehaltung und übernimmt die Erziehung. Allerdings ist auch sie nicht immer aufmerksam. Das ein oder andere Malheur passiert aber wohl bei fast jedem neuen Welpenbesitzer.