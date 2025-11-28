„Hartz und herzlich“ Vorschau (01.12. – 05.12.25) – Wie geht es weiter?

Seit 2016 läuft „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI. Zunächst lief die Sozialdoku nur in der Primetime – mittlerweile zeigt der Sender auch tägliche Ausgaben. KUKKSI verrät, was in den kommenden Folgen um 18.05 Uhr passiert.

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.

Das passiert bei „Hartz und herzlich“

Vorschau für 01.12.25

Schlechte Nachrichten für Petra und Pascal. Und die betreffen etwas, das die beiden schon fast vergessen hatten. Kurz bevor es für die Familie nach Dessau ging, wurde für die geistig und körperlich eingeschränkte Selina ein Badumbau bewilligt und mit 4000 Euro bezuschusst. Das Geld haben Petra und Pascal dann allerdings für die neue Wohnung genutzt, weshalb die beiden nun belangt werden könnten. Auch Petras Ex-Freund war involviert, weshalb die 55-Jährige nichts unversucht lassen will, die Sache zu ihren Gunsten aufzuklären. Um wieder einen Gemeinschaftsgarten für die Baracken ins Leben zu rufen, suchen Michael und Lothar mit Hochdruck nach einem neuen Grundstück. Ihre Bekannte Sandy hat eine Idee und zeigt den beiden die Flächen, die sie im Kopf hat. Dort angekommen treffen sie auf Harald, den Mieter einer Parzelle. Und der zeigt nicht nur sein Grundstück samt Häuschen, sondern verspricht auch, sich für Michael und Lothar schlau zu machen. Ein Hoffnungsschimmer für die Gartensuche. Beate hat über Tochter Janine die Nachricht eines Haters erhalten, der vor allem an Sohn Pascal kein gutes Haar lässt. Zusammen mit ihren Freundinnen Ela, Mel und Nana bespricht sie ihren Umgang mit solch harten Worten, denen sie alle durch ihre Teilnahme bei „Hartz und herzlich“ immer wieder ausgesetzt sind. Zum Glück gibt es aber auch die andere Seite, denn im wahren Leben bekommen die Frauen oft Zuspruch. Den Umgang mit fiesen Hassnachrichten mussten trotzdem alle lernen.

Vorschau für 02.12.25

Pascal hat in den vergangenen vier Wochen ein Praktikum im Garten- und Landschaftsbau absolviert. Und obwohl er gern zur Arbeit gegangen ist, war er erleichtert, dass die körperliche Anstrengung jetzt hinter ihm liegt. Doch plötzlich soll sein Praktikum verlängert werden und der 24-Jährige zwei weitere Monate pünktlich zur Arbeit erscheinen. Trotz gutem Lohn möchte der Mannheimer auf keinen Fall in dem Bereich weiter tätig sein, auch wegen aktueller Schmerzen im Sprunggelenk. Nachdem Jerrick seine Ein-Zimmer-Wohnung ausgemistet hat, möchte er jetzt die aussortierte Kleidung spenden. Da er selbst weder Führerschein noch Auto besitzt, hat Lothar einmal mehr seine Hilfe angeboten. Zusammen fahren die Männer eine Obdachlosenunterkunft an, bei der sie vermuten, dass die Klamotten dort gebraucht werden könnten. Nachdem sie erst vor verschlossenen Türen standen, scheint sich doch noch eine Möglichkeit, die Kleidersäcke in die Unterkunft zu bringen, zu ergeben. Eva bekommt heute Besuch von Andy. Die beiden kennen sich noch aus Baracken-Zeiten und haben auch jetzt Gemeinsamkeiten. Beide würden gern umziehen. Eva sogar am liebsten zurück in ihre alte Heimat, die Benz-Baracken. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass beide einen Job suchen. Die 58-Jährige hat bis vor kurzem in einem Seniorentreff gearbeitet und so ihr Bürgergeld aufgestockt. Doch die Umstände haben sich verändert und die Mannheimerin sucht eine neue Herausforderung. Beim Thema Bewerbung hat sie sogar noch Tipps für Andy.

Vorschau für 03.12.25

Für Dieter ist immer wieder sein geringes Gewicht Grund zur Sorge. Auch der Arzt rät ihm dringend zuzunehmen, allerdings fällt dem Familienvater das alles andere als leicht. Ehefrau Carmen hat schon viele Gerichte ausprobiert, um ihrem Mann etwas Speck anzufüttern. Auch das Aufschreiben aller Kalorien wurde versucht. Bisher ohne Erfolg. Jetzt sollen Flüssigmahlzeiten erreichen, was die Kochkünste und sonstige Bemühungen der 55-Jährigen bisher nicht geschafft haben. Die Waage wird zeigen, ob das klappt. Seit ihrer Rückkehr aus Dessau fühlt sich Petra in der aktuellen Wohnung in Mannheim eigentlich nicht wohl. Der Auszug von Sohn Pascal ist jetzt ein weiterer Grund, eine neue Bleibe zu suchen. Und siehe da, die 55-Jährige, Tochter Selina und Petras Freund Jörg haben ein Haus in Aussicht. Alles sieht gut aus – bis die Vermieterin es sich überraschend doch anders überlegt. Das will Jörg allerdings nicht einfach hinnehmen und hofft, die Vermieterin noch umstimmen zu können. Elvis plant einen Kurzurlaub. Allerdings ohne seine Liebsten, dafür mit Kumpel Torsten. Um Erlaubnis bittet der Familienvater seine Frau Katrin aber nicht. Für die achtfache Mutter ist das ohnehin eine gute Lösung, da sie am liebsten zuhause bei den Kindern, den Katzen und dem Hund ist. Elvis würde allerdings gern mit Katrin zusammen wegfahren, ans Meer. Das Thema provoziert jedoch einen heftigen Streit zwischen den Eheleuten.

Vorschau für 04.12.25

Ursprünglich wollten Nana und Mel sich zusammen eine neue Wohnung suchen. Um Geld zu sparen, zieht Nana jetzt aber doch zu ihrer Freundin in die Benz-Baracken. Deshalb wird Nanas bisherige Single-Wohnung in Ludwigshafen langsam ausgeräumt und ein Nachmieter gesucht. Beim Zusammenpacken hilft neben Mel auch Halbschwester Taddel, die einige Möbel übernehmen wird. Zum Glück, denn das Paar hat unterschiedliche Ansichten zu Nanas gesammelten Schätzen. Elvis und Torsten starten ihren Männer-Kurzurlaub. Und der hat es in sich, denn ihr Trip startet nach zweistündiger Fahrt am Nürburgring. Dort erfahren die Autonarren Spannendes rund um die Geschichte der Rennstrecke und dürfen in einem echten Boliden probesitzen. Auch die Schaltzentrale können die Männer von innen bewundern, weil gerade kein Rennen stattfindet, um am Ende sogar noch das Siegertreppchen zu besteigen. Nachdem Jerrick die Arbeitssuche als Fahrzeuglackierer nur halbherzig angegangen ist, kam er zu dem Schluss, dass eine andere berufliche Richtung ihn weit mehr interessieren würde, nämlich der Bereich Pflege. Und eigentlich wollte er da in Kürze ein Praktikum antreten, auf das er sich ursprünglich sehr gefreut hat. Allerdings kamen ihm doch mehr und mehr Zweifel, da er die angedachten zwei Wochen mit psychisch erkrankten Menschen umgehen sollte. Das ist ihm momentan einfach zu viel und er hat das Praktikum abgesagt.

Vorschau für 05.12.25

Eva leidet unter Depressionen. Ein Weg, damit umzugehen, ist für sie ihre Musik und das Songschreiben. In ihrem neuesten Lied möchte sie Menschen ohne Depressionen näherbringen, was in ihr vorgeht und anderen Betroffenen aus der Seele sprechen. Deshalb ist ihr das neueste Werk ein besonderes Anliegen. Aber auch fröhlichere Lieder liebt Eva sehr und braucht diese auch dringend als Ausgleich. Für einen Text sucht sie deshalb nach einer geeigneten Melodie. Der Männer-Trip von Elvis und Kumpel Torsten geht in die zweite Runde, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nachdem sie mit einer Nürburgring-Führung angefangen haben, geht es jetzt für die Freunde mit Benzin im Blut weiter zu einem Rennsimulator. Und der darf natürlich aktiv ausprobiert werden. Elvis startet ruhig, dann kommen mehr Effekte und andere Autos dazu. Der Familienvater ist begeistert vom „Fahrgefühl“, und vergisst alles um sich herum, vor allem die Zeit, wie der Besitzer des Simulators beweist. Um bei der Auswanderung nach Iowa nicht mit zu schwerem Gepäck zu reisen, will Jannie wichtige Dokumente mit der Post vorausschicken. Der nachgeschaute Preis für das Paket hat es zwar in sich, aber für die 49-Jährige ist der Postweg die einzige Option für die vielen Papiere. Nachbarin Sandra hilft beim Packen und Aufgeben des großen Kartons, obwohl sie ihre Freundin am liebsten in Mannheim halten würde. Immerhin eine positive Überraschung gibt es dann für Jannie: Der Preis ist deutlich geringer als ursprünglich angenommen.