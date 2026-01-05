„Hartz und herzlich“: Vermüllt das Haus von Sandra völlig?

Sandra aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ kehrte Rostock den Rücken und wagte einen Neuanfang in Ostfriesland. Doch das Haus der Arbeitslosen scheint völlig zu vermüllen.

Sandra hatte bisher noch nie einen Job. Dank ihres Partners Tino konnte die sechsfache Mutter sich ein Eigenheim leisten. Eigentlich wollte sich die Arbeitslose um einen Job in Ostfriesland kümmern – diese Pläne hat sie jedoch schon wieder über Bord geworfen.

Da Tino zurzeit noch zwischen Ostfriesland und Rostock pendelt, fehlt im Haushalt der fünfköpfigen Familie eine starke Hand – könnte man meinen. Doch Sandra und Svenja beweisen beim Zusammenbau eines Schrankes viel handwerkliches Talent. Der männliche Nachwuchs kann über so viel Frauenpower nur staunen.

Mülltüten und Kartons stapeln sich im Haus

Während Sandra einen Schrank zusammenbaut, werden andere Stellen in dem Haus völlig vernachlässigt. Einige Ecken sind regelrechte Müllhalden und versinken im Chaos, wie bei „Hartz und herzlich“ zu sehen ist – die neuen Folgen sind bereits bei RTL+ abrufbar. Dort stapeln sich zahlreiche Kartons und Mülltüten.

„Die Ecke wird irgendwann in Angriff genommen“, sagt Sandra bei „Hartz und herzlich“. Ein weiteres Problem: Für die ganzen Sachen habe sie einfach noch keinen Platz gefunden – und der 42-Jährigen stört es wohl auch nicht, wenn die Ramschsachen dort noch weiter liegen. „Wenn es erst in drei Jahren fertig wird, ist es auch egal“, so Sandra.

Die Müllhalde befindet sich im Zimmer ihrer Tochter Svenja – auch damit hat Sandra kein Problem. Zudem hat die 42-Jährige wenig Verständnis dafür, dass es die Jugendliche stören könnte. Und wenn es sie stören sollte, dann könnte Svenja die Sachen selbst wegräumen – obwohl es die Sachen von Sandra sind. „Und wenn sie sagt: ‚Mama, zieh den Finger und räum den Scheiß raus‘, dann sage ich: ‚Kind, zieh den Finger, hilf mir“, meint die 42-Jährige.

Auch im Garten soll es Müllhaufen geben – sogar die Nachbarn haben sich darüber beschwert. Und in der Küche herrscht ebenfalls Chaos. Eigentlich hätte Sandra ausreichend Zeit, das Haus in Schwung zu bringen – schließlich gibt sie keinen Cent dazu und wird alles von Tino bezahlt. Zudem geht die 42-Jährige auch keinem Job nach.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.