„Hartz und herzlich“: Sandra will umziehen – doch plötzlich reicht das Geld nicht mehr

Für Sandra aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ ist der große Tag gekommen. Die Bürgergeld-Empfängerin zieht von Rostock nach Ostfriesland. Doch schnell macht sich Ernüchterung breit: Für den Umzug reicht das Budget plötzlich nicht mehr.

Mit dem Umzug erfüllt sich Sandra einen Traum. Die sechsfache Mutter wird gemeinsam mit ihrem Partner Tino und ihren Kindern nach Ostfriesland ziehen. Tino hat einen Kredit von der Bank erhalten und das Eigenheim im Grünen gekauft.

Der große Tag ist endlich gekommen: Sandra und ihre fünfköpfige Familie ziehen endlich aus ihrer Wohnung im Blockmacherring, in ihr eigenes Häuschen nach Ostfriesland. Doch das Chaos ist vorprogrammiert. Viele Sachen sind noch nicht in den Umzugskisten und Sandra verliert langsam aber sicher den Überblick.

Im Blockmacherring herrscht Umzugsstress. Für zwei Tage hat die Familie um Sandra einen siebeneinhalb Tonner angemietet. In 20 Stunden muss der Wagen allerdings zurück zur Anmietstation. Für einen weiteren Tag reicht das Budget nicht aus. Eine Fuhre ist schon in Ostfriesland gemeinsam mit Tochter Svenja.

Aber die 102 Quadratmeterwohnung ist noch vollgestopft. Kaum Helfer und zu wenig Zeit sorgen für schlechte Stimmung. Auch Sandras älteste Tochter Cindy und ihr Verlobter Ossi kommen vorbei, um die Lage zu inspizieren. Wird Sandra noch rechtzeitig alles eingepackt bekommen?

„Er hat das Haus gekauft, nicht ich. Ich bin nur Mitbewohnerin“

Die finanzielle Situation nimmt Sandra entspannt. Auf die Frage des Kamerateams, was passiert, falls die Finanzen doch mal knapp werden, antwortet die Protagonistin: „Da haben wir noch keinen Plan. […] Er hat das Haus gekauft, nicht ich. Ich bin nur Mitbewohnerin. Er könnte mich jederzeit, wenn ich böse bin, rausschmeißen. Aber ich bin ja nicht böse.“

Sandra macht sich auch keine Gedanken darüber, dass Tino sie theoretisch jederzeit rausschmeißen könnte: „Solange er mich liebt, wird er mich auch da wohnen lassen.“ Tino wird in Ostfriesland einen neuen Job antreten, die Kinder von Sandra müssen in neue Schule und Kitas – und Sandra selbst wird das Leben in ihrer neuen Umgebung in vollen Zügen genießen.

