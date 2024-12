„Hartz und herzlich“-Sandra hat neues Haus in Aussicht: „7 Zimmer und 2.000 Quadratmeter Grundstück“

Bürgergeld-Empfängerin Sandra und ihre Familie haben ein Haus in Aussicht. Kommt es bei den „Hartz und herzlich“-Protagonisten zum Umzug?

Die Blöcke von Rostock Groß Klein gelten als sozialer Brennpunkt – so weit das Auge reicht, befinden sich hier Plattenbauten. Viele Bewohner leben am Existenzminimum und beziehen Sozialleistungen. Das kennt auch Sandra sehr gut – doch nun soll Schluss sein: Die 40-Jährige will etwas in ihrem Leben ändern und ein Eigenheim kaufen.

Bereits seit dem Jahr 2018 ist Sandra ein Teil des Erfolgsformats. Die Rostockerin ist sechsfache Mutter und mittlerweile sogar dreifache Oma. Nun will sie gerne aus Rostock weg und ein Eigenheim kaufen. Jedoch läuft das nicht ganz nach Plan: „Ich bin allgemein ein bisschen gereizt und gestresst. Das klappt nicht ganz, wie wir das vorhaben“, sagt die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“.

Der Traum vom Eigenheim sollte mit einem Kredit erfüllt werden. „Der erste Kredit wurde abgelehnt. Da wir nicht wissen, wie es weitergeht, lassen wir das mit den Kreditanfragen jetzt erst mal sein. Ab April können wir noch mal nachfragen, aber bis dahin wird das Haus, das wir wollen, schon weg sein“, sagte die Bürgergeld-Empfängerin damals in der RTLZWEI-Sozialdoku.

Bürgergeld-Empfängerin findet zwei Häuser: „7 Zimmer und fast 2.000 Quadratmeter Grundstück“

Doch jetzt gibt es endlich positive Nachrichten für Sandra und Tino. „Der Umzug rückt immer näher“, sagt Sandra bei „Hartz und herzlich“. Die Bürgergeld-Empfängerin erklärt laut dem Portal derwesten weiter: „Zu 90 Prozent haben wir ein Haus gefunden. Zwei davon haben sieben Zimmer und fast 2.000 Quadratmeter Grundstück. Das andere hat fünf Zimmer und 800 Quadratmeter Grundstück.“

Nun haben sie sogar die Qual der Wahl. „Ich bin für ein größeres Haus und mein Mann eher für ein Kleineres“, meint Sandra. Für sie selbst soll ein Bastelzimmer her, für Tino ein Zockerzimmer – die Euphorie von Sandra kann Tino nicht nachvollziehen. Dann mischt sich ihr Ehemann plötzlich ein: „Da ist noch gar nichts klar. Das Thema ist für mich noch gar nicht relevant. Ganz einfach!“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock laufen täglich um 18.05 Uhr bei RTLZWEI.