„Hartz und herzlich“: Riesige Sorgen um Kathrin und Elvis!

Nach einer längeren Pause kehrt die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ mit neuen Folgen zurück. Dabei sind auch wieder Kathrin und Elvis – doch nun machen sich die Fans plötzlich riesige Sorgen.

Seit Jahren begleitet ein Kamerateam die Bewohner in den Benz-Baracken in Mannheim. Kathrin und Elvis sind Urgesteine der RTLZWEI-Show „Hartz und herzlich“. Die neuen Folgen der Sozialreportage steht in den Startlöchern: Ab dem 26. August laufen die Episoden auf dem bisherigen „Köln 50667“-Sendeplatz um 18:05 Uhr.

„Ab dem 26. August gibt’s neue Folgen von ‚Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken‘. Bekannte Gesichter wie Elvis, Kathrin, Carmen, Dieter, Beate und Co. sind wieder mit dabei. Sie zeigen uns ihre Gemeinschaft und den starken Zusammenhalt, ohne die schwierigen Lebensumstände zu verschweigen. Freut euch auf berührende Momente, spannende Herausforderungen und echte Geschichten aus Mannheim!“, schreibt RTLZWEI in den sozialen Netzwerken.

Bei „Hartz und herzlich“ werden Kathrin und Elvis durch Höhen und Tiefen begleitet. Elvis hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde. Doch nun machen sich die Anhänger riesige Sorgen um Kathrin – wegen eines Details auf einem Werbebild. Die Protagonisten werden dabei in einem Garten gezeigt. Elvis und Kathrin sitzen in einem Sessel in ihrem Garten – doch ein pikantes Detail fällt den Fans sofort auf: Die Krampfadern von Kathrin.

„Kathrin sollte sich die extremen Krampfadern entfernen lassen“

„Diese Krampfadern… schon echt krass und gefährlich“, schreibt ein Fan in den sozialen Netzwerken. „Kathrin sollte sich die extremen Krampfadern entfernen lassen…“, „War auch mein erster Gedanke als ich das Bild sah, sieht echt heftig aus. Hatte Kathrin doch sonst nicht so…“ oder „Aber Hallo, da wäre ich schon längst mit beim Arzt!“, heißt es in anderen Kommentaren.

Einige Anhänger finden es jedoch nicht richtig, sich mit den Krampfadern von Kathrin zu befassen. „Wenn man hier die Mehrheit an Kommentaren liest, nur am meckern wie die Menschen aussehen. Sorry, dann nicht anschauen, und jeder da hat sein Päckchen zu tragen, von außen kritisieren ist immer leicht“, schreibt ein Fan. Und in einem weiteren Kommentar heißt es: „Das sind sooo liebe Menschen und der Humor ist köstlich, vor allem Elvis hat mir schon den Tag versüßt.“