„Hartz und herzlich“: Regina hat Panik vor Stromschlägen

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ werden mit vielen Problemen konfrontiert. Die 71-jährige Regina fürchtet sich derzeit vor Stromschlägen.

Bei „Hartz und herzlich“ haben die Protagonisten nicht nur mit finanziellen Problemen zu kämpfen, sondern auch mit anderen Dingen. Ein kaputter Sicherungskasten macht Rentnerin Regina derzeit zu schaffen.

Im Blockmacherring in Rostock fürchtet sich die 71-jährige Regina vor Stromschlägen, denn in ihrer Wohnung ist der Sicherungskasten defekt. Die Hausverwaltung ist seit Monaten informiert. Doch sie findet einfach keinen Elektriker, der sich an den veralteten Stromkasten traut.

Regina hat mit vielen Problemen zu kämpfen

In den vergangenen Monaten hatte Regina noch mit vielen anderen Problemen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr war die Rentnerin in einem Café, als sie plötzlich von zwei Zuschauern belästigt wurde. „Mach deine Wohnung sauber, die stinkt!“, sollen die beiden gesagt haben. Die Rentnerin blieb jedoch ruhig: „Da habe ich nichts gesagt, ich bin ruhig geblieben.“ Später tauchten die beiden jedoch auch vor ihrem Wohnhaus im Blockmacherring auf. Als Regina beleidigt wurde, rastete sie aus: „Das habe ich mir nicht gefallen lassen! Ich habe sie angemotzt, dass sie mich in Ruhe lassen soll.“

Und auch finanziell lief es für Regina alles andere als rund. Denn die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ musste Privatinsolvenz anmelden. Ihre Wohnung wird von dem Sozialamt finanziert. Nach der Privatinsolvenz erklärte Regina in der RTLZWEI-Sozialdoku: „Ich hab eigentlich im Moment jetzt alles im Griff“, schildert Regina, „aber ich habe trotzdem Probleme mit dem Sozialamt.“

Im vergangenen Jahr ging sie näher auf die Probleme ein: „Ich hab 1200 Euro Mietschulden, weil das Sozialamt drei Monate nicht bezahlt hat“, erzählt die 71-Jährige in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Die Rentnerin ist wütend: „Ich hab so die Schnauze voll. Das ist ’ne Sauerei, wieso bezahlen die die Miete nicht?“ Dann regte sie sich noch weiter auf: „Ich sehe nicht ein, dass ich für denen ihr Verschulden was von meinem Geld bezahle. Wie kann man drei Monate die Miete nicht überweisen?“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ aus Rostock immer dienstags um 20.15 Uhr.