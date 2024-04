Hartz und herzlich-Petra will nicht zum Zahnarzt – und schleift ihr 4.500 Euro-Gebiss ab!

„Hartz und herzlich“-Petra startet ein riskantes Experiment mit ihrer Zahnprothese. Die Bürgergeld-Empfängerin will nicht zum Zahnarzt und schleift ihr Gebiss selbst ab – das hat fatale Folgen.

Beziehungsprobleme, bürokratischer Stress und Turbulenzen im Alltag: Bei „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche mit wenig Geld auskommen müssen und in sozialen Brennpunkten leben. Auch das Thema Schönheit ist bei den Bewohnern in den Benz-Baracken in Mannheim ein Thema – damit beschäftigt sich auch Petra.

Zahnarzt geschlossen: Petra schleift ihr Gebiss selbst ab

Petra hat sich eine Zahnprothese anfertigen lassen. Jedoch hat sie ein Problem: „Meine Kauleiste ist nicht im Mund, weil viele mich darauf angesprochen haben, dass es nicht natürlich aussehen würde und die Zähne zu lang wären“, sagt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Und dann wagt sie ein Experiment: Da der Zahnarzt am Wochenende nicht offen hat, schleift sie an ihrem Gebiss einfach selbst rum. „In meinem Leichtsinn habe ich eine Feile genommen und habe da rumgeschliffen“, gesteht Petra.

„Lack ist Lack – ob auf den Fingernägeln oder auf der Prothese“

„Das hat mich gestört. Es ist oben kürzer und auch dünner geworden“, meint sie. Der Versuch, das 4.500 Euro teure Gebiss selbst zu schleifen, bleibt nicht ohne Konsequenzen: „Das ist jetzt so rau, das es oben an der Lippe reibt und du anfängst zu bluten.“ Nun soll ein spezieller Lack helfen, mit dem sie ihr Missgeschick ausbessern will. „Lack ist Lack – ob auf den Fingernägeln oder auf der Prothese“, sagt die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit. Ob das gut geht? Sollte auch das schiefgehen, müsste sich Petra ein neues Gebiss zulegen – und das wäre mit hohen Kosten verbunden.

Petra hat vor acht Monaten eine Zahnprothese bekommen. Wirklich zufrieden war sie damit jedoch nie, denn das Gebiss passte nicht richtig. Irgendwann beschloss Petra, einmal selbst Hand anzulegen. Doch die Bürgergeldempfängerin hat bei der Gebissveränderung ihr Können eindeutig überschätzt. Um wieder sorgenfrei Strahlen zu können, bleibt der 53-Jährigen ein Gang zum Zahnarzt wohl nicht erspart. Doch dieser kostet die ängstliche Petra auch dieses Mal große Überwindung.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.