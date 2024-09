„Hartz und herzlich“: Petra und Pascal haben 2.600 Euro Schulden – Jobcenter soll acht Jahre dafür zahlen

Die „Hartz und herzlich“-Protagonisten Petra und Pascal haben finanzielle Nöte. Denn der Umzug von Dessau nach Mannheim kommt den Bürgergeld-Empfängern teuer zu stehen. Nun soll das Jobcenter zahlen.

Petra ist mit ihren zwei Kindern Pascal und Selina von Mannheim nach Dessau gezogen. Dort wollte die Familie einen Neuanfang wagen. Doch die Wohnung war in einem katastrophalen Zustand. Deshalb hat sich Petra entschlossen, wieder nach Mannheim zurückzukehren. Doch nun sorgt ausgerechnet die alte Wohnung in den Benz-Baracken für viel Ärger.

Für die Familie kommt jetzt nur eins in Frage – und zwar Hilfe vom Jobcenter. Erneut mussten die Bürgergeld-Empfänger beim Jobcenter in Mannheim vorsprechen, um ihren Lebensunterhalt und die Miete finanziert zu bekommen. Für die Kaution der Wohnung hat Petra ein Darlehen beim Amt beantragt. Dieses wird in kleinen Raten vom Bürgergeld abgezogen.

Petra und Pascal sollen über 2.600 Euro zahlen – das Jobcenter muss eingreifen

Und nun auch das: Petra hat einen Brief von der Hausverwaltung ihrer alten Wohnung in Mannheim erhalten. Insgesamt 2.651,10 Euro Mietrückstände verlangt der alte Vermieter von den Bürgergeld-Empfängern. Das können sich Petra und Pascal nicht leisten. „Ich muss das jetzt zum Jobcenter schicken und einen Darlehen-Antrag stellen. Dann werden mir monatlich wieder 25 Euro abgezogen wie bei der Kaution. Dann müssen wir halt kürzertreten“, sagt Petra bei „Hartz und herzlich“. Da die Rate jedoch klein ausfällt, würde das insgesamt um die acht Jahre dauern, bis der Betrag abbezahlt ist.

Dennoch ist Petra froh, aus Dessau weg zu sein. „Wir haben keine Badewanne, keine Dusche, kein warmes Wasser, sind auf andere Leute angewiesen“, sagte Petra damals bei „Hartz und herzlich“. „Wenn ich gewusst hätte, wie das hier abläuft, wäre ich nicht hergezogen und lieber in der Schimmelwohnung geblieben“, zeigte sie sich genervt. Den Umzug nach Dessau sieht sie als großen Fehler an – nun soll trotz der finanzielle Nöte in Mannheim alles besser werden.

