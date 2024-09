„Hartz und herzlich“-Petra ist hoch verschuldet – nun will sie das Jobcenter austricksen

Bei Petra aus „Hartz und herzlich“ läuft derzeit wenig nach Plan. In den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku muss die Protagonistin eine Hiobsbotschaft nach der anderen verkraften.

Petra ist mit ihrer Familie von Mannheim nach Dessau gezogen. Die Wohnung war jedoch in einem katastrophalen Zustand – deshalb hat sie sich entschieden, in die Benz-Baracken zurückzukehren. Petra hat sich dadurch hoch verschuldet – der Vermieter der ersten Wohnung will noch Geld von Petra.

Petra kann die alten Mietschulden nicht aufbringen und hat deshalb ein Darlehen beim Jobcenter beantragt. Die Behörde schickte der „Hartz und herzlich“-Protagonistin eine Absage. Nun stellt sich die Frage: Wie soll Petra die rund 2.500 Euro zurückzahlen? Pascal kommt auf eine Idee, um das Jobcenter auszutricksen.

„Ich werde Einspruch einlegen, weil ich mit der Begründung nicht einverstanden bin“

Die sechsfache Mutter will die Absage des Jobcenters nicht auf sich sitzen lassen. „Ich werde Einspruch einlegen, weil ich mit der Begründung nicht einverstanden bin“, meint Petra. Sohn Pascal findet das jedoch nicht gut. „Ich glaube, die bleiben auf diesem Paragrafen da hängen. Ich glaube nicht, dass du von denen Hilfe bekommst“, so der 22-Jährige.

Pascal hat da eine ganz andere Idee: „Versuch, das über unsere Sachbearbeiterin zu machen. Vielleicht sagt dann das ‚Junge Jobcenter‘, dass es eine Zumutung für Selina und mich ist.“ Petra findet den Vorschlag gar nicht schlecht und will das versuchen: „Ja gut, dann müssen wir das mal probieren. Man muss halt überall am Ball bleiben.“

Pascal übers Arbeiten gehen: „Wieso sollten wir das nicht mal probieren?“

Es gebe auch noch eine andere Alternative – und zwar arbeiten zu gehen, um die Mietschulden zu begleichen. „Wenn gar nichts wegen der Schuldenübernahme klappt, dann müssen wir sagen ‚Komm, wir gehen arbeiten'“, sagt Petra zu ihrem Sohn Pascal. „Arbeiten tut nicht weh. Arbeiten macht Spaß. Wieso sollten wir das nicht mal probieren?“, meint er darauf. Ob sie sich nun tatsächlich bei einigen Stellen bewerben werden? Das sehen die Zuschauer in den kommenden Folgen.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.