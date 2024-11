„Hartz und herzlich“-Pascal will nicht arbeiten – mit einer umstrittenen Methode will er Geld verdienen

Pascal aus „Hartz und herzlich“ will nicht arbeiten. Mit einer anderen Methode will der Protagonist aus der RTLZWEI-Sozialdoku nun Geld verdienen – bei den Usern sorgt das für Kritik.

In den Mannheimer Benz-Baracken leben viele Menschen am Existenzminimum – einige davon werden von einem RTLZWEI-Kamerateam für die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet. Pascal hat nun eine neue Einnahmequelle – es handelt sich dabei um keinen normalen Job, sondern eine ganz andere Methode. Und davon sind die Zuschauer alles andere als begeistert.

„Die Arbeit wurde mir kaputtgemacht von den Hatern“

Zunächst wollte Pascal als Influencer durchstarten – jedoch verdiente er damit nicht genug Geld. Kurz danach fand er einen neuen Job – es dauerte nicht lange, bis der „Hartz und herzlich“-Star gekündigt wurde. Dafür machte er sogar die Zuschauer verantwortlich. „Die Arbeit wurde mir kaputtgemacht von den Hatern“, beschwerte er sich in einem Statement in den sozialen Netzwerken. Und weiter: „Viele Leute haben es mir nicht gegönnt, haben mir die Arbeit nicht gegönnt.“ Laut seinen Angaben habe sein Chef hunderte Mails von Zuschauern erhalten. An seiner Kündigung sollen also allein die Fans Schuld sein.

Pascal bringt ein Buch heraus – die Fans sind irritiert

Zwar betonte Pascal, dass er sich um einen Job bemühen will – jedoch kam er auf eine ganz andere Idee und lässt nun die Bombe in den sozialen Netzwerken platzen. „Mein eigenes Kochbuch für Anfänger ist draußen!“, schreibt er in einer Instagram-Story. Die Fans sind irritiert, wie der „Hartz und herzlich“-Star das geschafft hat. Denn mit seiner Rechtschreibung und Grammatik kann er zumindest in den sozialen Netzwerken nicht punkten.

Zuschauer äußern Kritik: „Der kann doch gar nicht lesen und schreiben“

„Der kann doch gar nicht lesen und schreiben“, meint ein User bei Facebook. Deshalb haben einige User die Vermutung, dass das Buch mithilfe von Google oder einer KI erstellt wurde. Ein weiterer Kritikpunkt: Auch mit Kochkünsten konnte Pascal offenbar bisher nicht punkten – zumindest kritisieren die Zuschauer, dass man Pascal weder im TV noch in den sozialen Netzwerken jemals kochen gesehen hat. Daher fragen sich die Fans, woher er das Wissen haben will.

„Wenn man 0 Sterne vergeben könnte, wären es 0 geworden“

In dem Kochbuch gibt es unter anderem Rezepte zum Kochen von Reis oder Rührei mit Toast. Ein solches E-Book bei Amazon kann praktisch jeder erstellen – dafür gibt es sogar kostenlose Vorlagen. Für sein E-Book verlangte der Mannheimer zunächst 15 Euro, hat es dann aber sehr schnell auf 10 Euro reduziert. „Was man nicht alles macht, um Geld zu verdienen“, heißt es in einer Leserrezension. Eine weitere Userin meint: „Wenn man 0 Sterne vergeben könnte, wären es 0 geworden.“