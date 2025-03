„Hartz und herzlich“-Pascal will eine Wohnung – dafür hintergeht der Bürgergeld-Empfänger das Jobcenter

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ verweigert die Maßnahmen des Jobcenters. Deshalb erhält der 23-Jährige keine Unterstützung mehr von der Behörde und erst recht keine Wohnung. Mit einem Trick will der Bürgergeld-Empfänger nun das Jobcenter austricksen.

Beate hat ihren Sohn Pascal aus der Wohnung geschmissen. Seitdem ist der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ obdachlos und sucht verzweifelt eine Bleibe. Der 23-Jährige will eine Wohnung – finanziert werden soll diese vom Jobcenter. Da er jedoch erneut die letzte Maßnahme abgebrochen hat, stellt sich die Behörde quer.

Pascal will es beim Jobcenter in der Nachbarstadt versuchen

Nun will Pascal das Jobcenter hintergehen – mit einem Trick will er nun doch eine Bleibe bekommen, ohne dafür etwas tun zu müssen. Denn er ruft einfach bei dem Jobcenter in Ludwigshafen an – also der Nachbarstadt von Mannheim. „Ich rufe jetzt beim Jobcenter Ludwigshafen an, […], weil das ja ein anderes Bundesland ist“, erklärt Pascal bei „Hartz und herzlich“. Er hofft, dass die Behörde in der Nachbarstadt ihm eine Wohnung finanzieren wird.

Dann hat der 23-Jährige sogar schon einen Besichtigungstermin in Ludwigshafen ausgemacht und will sich ein WG-Zimmer für 600 Euro anschauen. Er wird jedoch bitter enttäuscht, als er beim Jobcenter nach einer Kostenübernahme fragt: „Also für ein WG-Zimmer, für eine Einzelperson, ist der Richtwert für die Kaltmiete 381,50 Euro.“ Dennoch freut er sich nach dem Gespräch: „Die hören sich positiver an als in Mannheim, die sind nicht so unfreundlich.“

Das Jobcenter hat eine Kostenübernahme abgelehnt – Pascal zieht aus dem Gespräch jedoch völlig falsche Schlüsse. „Ich kann jetzt gleich dem Vermieter von dem Zimmer sagen, […], dass die die Kosten übernehmen“, meint der Protagonist aus „Hartz und herzlich“. Pascal stellt sich dann zudem einer Maklerin vor: „Ich muss ihr die ganzen Unterlagen schicken und sie leitet es dann weiter an den Vermieter. Er muss dann entscheiden, ob er Leute vom Amt nimmt.“

Pascal ist in der Zwickmühle. Denn der 23-Jährige hat hohe Schulden und würde ohne Weiteres keine Wohnung erhalten. Er ist auf die Unterstützung des Jobcenters angewiesen – da er jedoch Maßnahmen oder Arbeit ablehnt, bekommt er auch kein Geld mehr vom Amt. Obwohl Pascal für seine missliche Lage selbst verantwortlich, schiebt er immer wieder dem Jobcenter die Schuld zu.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.