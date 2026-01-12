„Hartz und herzlich“: Pascal schwänzt Jobcenter-Maßnahme – Die Begründung ist skurril

Im Rahmen einer Jobcenter-Maßnahme macht Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ ein Praktikum. Doch nun schwänzt er den Job – und hofft, dass er nicht von seinem Chef erwischt wird. Das hält den Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht zurück, darüber offen bei TikTok zu plaudern.

Von Arbeit hält Pascal nichts und gibt im TV offen zu, keinen Job annehmen zu wollen. Bei „Hartz und herzlich“ sagt der Protagonist immer wieder, dass er lieber vom Staat lebt – schließlich habe man so ein entspanntes Leben. Diese Einstellung sorgt bei den Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln. Einige Maßnahmen vom Jobcenter muss der 24-Jährige aber dennoch annehmen, denn sonst könnten Sanktionen drohen.

Pascal schwänzt Maßnahme – und hofft, dass er nicht von seinem Chef erwischt wird

Der hoch verschuldete Pascal geht derzeit im Rahmen einer Maßnahme vom Jobcenter einem Praktikum nach. Dafür erhält er sogar eine Aufwandsentschädigung – diese wird nicht mal auf sein Bürgergeld angerechnet. Das sorgt bei den Zuschauern für viel Kritik. Doch auch die Maßnahme scheint Pascal nicht allzu ernst zu nehmen – denn dort haut er mittags einfach ab und hofft, dass ihn dabei sein Chef nicht erwischt.

„Wir haben schlechtes Wetter, da können wir gerade nichts machen“, lautet seine kuriose Begründung der Arbeitsverweigerung. Dass der Bürgergeld-Empfänger einige Stunden eher geht, ist nicht abgesprochen – und gibt das auch noch offen bei TikTok zu. „Dann geht’s halt jetzt nach Hause, ist auch mal ganz gut“, erzählt er.

„Ich muss jetzt nur aufpassen, wenn ich zum Paradeplatz laufe“, so Pascal. Denn er habe Angst, dass sein Chef ihn erwischen könne. Da bleibt nur zu hoffen, dass dieser kein TikTok benutzt. Denn dass sein Chef das Video auf seinem öffentlichen Kanal in den sozialen Netzwerken sehen könnte, kommt dem Bürgergeld-Empfänger nicht in den Sinn. Denn schließlich sei Pascal aus einem TV-Format bekannt. „Ich würde es noch mehr öffentlich machen, der Chef ist bestimmt nicht blöd“, schreibt ein Zuschauer in den Kommentaren.

„Wenn die uns erwischen würden, würden wir die Stunden abgezogen bekommen“

„Wenn die uns erwischen würden, würden wir die Stunden abgezogen bekommen“, offenbart Pascal in dem Clip. „Ich beeile mich, dass ich schnell hier vom Paradeplatz wegkomme!“, gibt der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ seinen Arbeitszeitbetrug zu. Ob Pascal diese Maßnahme noch länger absolviert, bleibt abzuwarten. Denn in der Vergangenheit hat er diese immer wieder abgebrochen oder sich einfach krankschreiben lassen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.