„Hartz und herzlich“: Pascal legt sich mit Jobcenter an – „Keine Ausbildung, kein Stress“

Bürgergeld-Empfänger Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ fühlt sich vom Jobcenter falsch beraten und lehnt Maßnahmen sowie Ausbildungsangebote strikt ab. Nun legt sich der Protagonist mit der Behörde an.

In der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ werden Bürgergeld-Empfänger in sozialen Brennpunkten begleitet und zeigt den Alltag, welcher oft mit vielen Herausforderungen verbunden ist. In einer neuen Folge der Sendung sorgt mal wieder Pascal aus Mannheim für Gesprächsstoff.

Eigentlich hatte Pascal in den sozialen Netzwerken immer wieder betont, dass er eine Ausbildung sucht. Diese Pläne hat der Bürgergeld-Empfänger offenbar wieder über Bord geworfen – Schuld daran sei nicht er, sondern das Jobcenter. Laut seiner Ansicht machen die Mitarbeiter der Behörde alles falsch, welche ihm eigentlich nur eine Ausbildung vermitteln wollen.

Pascal lehnt die Vorschläge des Jobcenters strikt ab. Der 23-Jährige habe keine Ausbildung und eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Aus dem Grund hält der 23-Jährige eine Ausbildung für „Quatsch“ und fühlt sich deshalb von den Sachbearbeitern des Jobcenters falsch verstanden. Um zu zeigen, wie zuverlässig er ist, solle er zunächst an einer sechsmonatigen Maßnahme teilnehmen – auch davon hält der Bürgergeld-Empfänger nicht viel. „Der Jobcenter-Mitarbeiter hat gesagt, wir machen jetzt erstmal sechs Monate die Maßnahme. […] Ich wäre angeblich nicht zuverlässig!“, berichtet er.

„Deswegen finde ich, dass eine Ausbildung Quatsch ist“

„Mir fehlen ja auch die ganzen Grundkenntnisse in Mathematik und so und deswegen finde ich, dass eine Ausbildung Quatsch ist. Ich wollte arbeiten und ich habe eigentlich auch gesagt, dass ich eine Ausbildung suche, aber jetzt auch mit diesen ganzen Umständen will ich einfach nur arbeiten und meine Ruhe haben – keine Ausbildung, kein Stress!“, sagt Pascal bei „Hartz und herzlich“.

Seit vielen Jahren versucht das Jobcenter, dass Pascal eine Ausbildung macht – jedoch will er direkt richtig arbeiten. Was sich jedoch ohne einer Ausbildung eher schwierig gestaltet, da der Bürgergeld-Empfänger für viele Jobs nicht die entsprechende Qualifiktion mitbringt. Durch die Vorgaben des Jobcenters fühle er sich eingeschränkt. Und somit wird er wohl weiter Bürgergeld beziehen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.