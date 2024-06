„Hartz und herzlich“-Pascal enthüllt: So kommt er wirklich an Geld!

Pascal, Petra und Selina aus „Hartz und herzlich“ wollten einen Neuanfang in Dessau wagen. Das ging jedoch ziemlich in die Hose. Der Familie wurde zuletzt immer wieder Verlogenheit von den Usern vorgeworfen. Nun macht Pascal reinen Tisch und enthüllt, dass er nicht mehr vom Jobcenter abhängig sei.

Petra sowie ihre Kinder Pascal und Selina haben Mannheim verlassen und zogen nach Dessau. Dort war die Familie alles andere glücklich mit der Wohnsituation. Petra dachte sogar kurzzeitig über eine Rückkehr in die Benz-Baracken nach. Bei den Fans sorgte das Gespann immer wieder für Unmut. Einige User im Netz haben ihnen Verlogenheit vorgeworfen – besonders, was die Einkünfte der Familie angeht.

Pascal reicht es und hat deshalb ein Video bei TikTok veröffentlicht. Dort will er Klartext reden und behauptet, nicht mehr vom Jobcenter abhängig zu sein. Seine Follower zweifeln jedoch an der Geschichte. Denn schließlich hat Pascal seinen Job verloren. „Jetzt sag’ ich euch mal was“, kündigt Pascal in einem TikTok-Video an.

Petra: „Wir zahlen auch Steuern und gehen arbeiten“

„Also ich gehe jetzt einmal durch die Familie und dann werdet ihr mal sehen, dass wir auch was machen, dass wir auch Steuern bezahlen“, meint Pascal selbstsicher in dem Clip. Als Erstes ist Petra darin zu sehen, welche direkt mit einem fiesen Kommentar um die Ecke kommt: „Ja, wir zahlen auch Steuern und gehen arbeiten.“ Welche Arbeit sie damit genau meint? Unklar.

Selina: „Wir sitzen nicht nur rum, wir machen auch Streams und Videos“

Und auch Selina macht eine klare Ansage an ihre Kritiker: „Wir sitzen nicht nur rum, wir machen auch Streams und Videos.“ Und Pascal meint: „Ich persönlich bin nicht mehr vom Bürgergeld abhängig.“ Die drei starteten vor einigen Monaten eine Influencer-Karriere und posten Videos bei TiKTok – ob man damit über die Runde kommt? Oder hat die Familie doch neue Jobs ergattert? Das hat Pascal in dem Video offen gelassen. Es scheint aber so, dass die Streams gut funktionieren und die Familie damit Einnahmen habe – anscheinend reichen diese aus, dass man kein Bürgergeld mehr beziehen muss. Ob sie trotzdem weiterhin Unterstützung vom Staat bekommt, ist nicht bekannt.

