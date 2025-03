„Hartz und herzlich“-Pascal droht Operation – Bürgergeld-Empfänger muss in Klinik

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ musste zuletzt mehrere Schicksalsschläge verkraften. Der 23-Jährige wurde von Beate aus der Wohnung geschmissen und hat auch Ärger mit dem Jobcenter. Nun droht dem Bürgergeld-Empfänger auch noch eine Operation.

Während keine neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI laufen, halten die Protagonisten die Zuschauer in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Auch Pascal postet immer wieder Updates aus seinem Alltag. Nun verkündet der 23-Jährige, dass ihm möglicherweise eine Operation bevorsteht.

Pascal saß früher im Rollstuhl

Bereits 15 Operationen musste Pascal in der Vergangenheit über sich ergehen lassen. Denn der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ hat eine Gehbehinderung und saß früher sogar im Rollstuhl. Hintergrund ist, dass seine Sehnen nicht richtig mitgewachsen sind – deshalb hatte Pascal enorme Probleme mit dem Laufen.

Nach mehreren Operationen und einem Training konnte Pascal zumindest den Rollstuhl hinter sich lassen und wieder auf den Beinen stehen. Doch nun muss er offenbar wieder unters Messer. „Heute steht bei mir die Ganganalyse an“, berichtet der 23-Jährige in den sozialen Netzwerken.

„Da wird nochmal geguckt, was mit den Beinen und dem Sprunggelenk ist“

„Da wird nochmal geguckt, was mit den Beinen und dem Sprunggelenk ist“, berichtet der „Hartz und herzlich“-Star. „Ob man das operativ machen muss oder nicht, bekomme ich erst danach mitgeteilt. […] Ich bin mal gespannt, was da rauskommt“, lässt er bei TikTok weiter verlauten. Unklar ist jedoch, was die Ärzte genau bei einer Operation machen würden.

Pascal hatte zuletzt viel Ärger mit dem Jobcenter

Zuletzt hatte Pascal vor allem Ärger mit dem Jobcenter. Denn er hat immer wieder Maßnahmen abgebrochen – die Behörde hat daraufhin die Leistungen gekürzt. Zuletzt wollte er sogar eine Bescheinigung von einem Arzt, dass er an keiner Maßnahme oder Arbeit mehr nachgehen muss. Pascal fordert eine Wohnung vom Jobcenter – etwas tun dafür will er jedoch nicht.

Zudem wollte er die Behörde austricksen und hat beim Jobcenter in der Nachbarstadt angerufen. „Ich rufe jetzt beim Jobcenter Ludwigshafen an, […], weil das ja ein anderes Bundesland ist“, erklärte er bei „Hartz und herzlich“. Kurz danach wurde er jedoch bitter enttäuscht: „Also für ein WG-Zimmer, für eine Einzelperson, ist der Richtwert für die Kaltmiete 381,50 Euro.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.