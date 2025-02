„Hartz und herzlich“: Pascal bricht Maßnahme wegen zu langer Anfahrt ab – das Jobcenter soll trotzdem zahlen

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat eine Maßnahme vom Jobcenter abgebrochen und erhält deshalb kein Geld mehr. Der Protagonist findet jedoch: Die Behörde soll trotzdem zahlen und für eine Bleibe aufkommen.

Pascal hat schwere Zeiten hinter sich. Denn der Bürgergeld-Empfänger wurde von seiner Mutter Beate aus der Wohnung geschmissen. Seitdem ist er obdachlos. Zudem erhält er auch vom Jobcenter kein Bürgergeld mehr, da er eine Maßnahme abgebrochen hat. Und auch eine Wohnung zahlt die Behörde nicht – doch nun hat der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ einen Termin beim Jobcenter ausgemacht und hofft auf eine Lösung.

Jobcenter soll für Bleibe von Pascal aufkommen

Der derzeit obdachlose Pascal hat einen Termin beim Jobcenter. Dieses Mal ist auch der Chef seiner Sachbearbeiterin dabei. Der 23-Jährige erhofft sich davon eine schnellere Lösung seines Wohnungsproblems. Denn er geht davon aus, dass das Amt für eine Bleibe aufkommen wird.

Pascal schmeißt Jobcenter-Maßnahme wegen zu langer Anfahrt

Da er die letzte Maßnahme aber nach wenigen Tagen wegen einer zu langen Anfahrt geschmissen hat, übernimmt das Jobcenter keine Kosten. Und die Miete für eine Wohnung wird in der Regel ohnehin erst ab 25 Jahren vom Amt bezahlt.

„Ich hab schon viele Maßnahmen gemacht und viele sind gescheitert“

Es ist nicht die erste Maßnahme, die Pascal abbricht. Schuld gibt er den anderen: „Ich hab schon viele Maßnahmen gemacht und viele sind gescheitert, weil die Leute sehr unkooperativ waren“, meint der „Hartz und herzlich“-Protagonist.

„Da sehe ich dann nicht ein, noch irgendetwas zu machen, da blocke ich direkt ab“

Man sei ihm gegenüber „sehr persönlich“ geworden. „Da sehe ich dann nicht ein, noch irgendetwas zu machen, da blocke ich direkt ab“, so Pascal. Das hatte jedoch zur Konsequenz, dass sich das Jobcenter quer stellt und kein Bürgergeld mehr zahlt.

Zuschauer sind fassungslos

Die Zuschauer können das Verhalten von Pascal nicht nachvollziehen. Der Sender veröffentlicht bei YouTube immer wieder einige Ausschnitte aus „Hartz und herzlich“. Darunter häufen sich kritische Kommentare. „Wenn er jetzt mit 23 schon keine Lust auf nichts hat, dann wird es in Zukunft auch nicht besser werden. In diesem Alter steht man schon voll im Berufsleben“, meint ein Zuschauer. „Wie kann man mit 23 Jahren überfordert sein, wenn man zu einer Maßnahme und am Tag noch drei Stunden arbeiten soll?“, schreibt ein anderer User.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.