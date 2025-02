„Hartz und herzlich“-Pascal bettelt beim Jobcenter um Bürgergeld

Beate hat ihren Sohn Pascal bei „Hartz und herzlich“ aus der Wohnung geschmissen. Nun ist der 23-Jährige obdachlos und bettelt beim Jobcenter um Bürgergeld.

Pascal geriet bei „Hartz und herzlich“ immer in Schwierigkeiten. Von seinem Lohn wollte er seiner Mutter Beate nichts abgeben – sie musste die Miete und Lebensmittel alleine stemmen und schlitterte dadurch beinahe selbst in den Ruin. Deshalb zog Beate die Notbremse und hatte keine andere Wahl, ihren Sohn Pascal aus der Wohnung zu schmeißen.

Seitdem ist Pascal obdachlos und schnorrt sich bei Freunden durch. Da er immer wieder Maßnahmen vom Jobcenter verweigert oder abgebrochen hat, erhält er auch keine Unterstützung mehr vom Amt. Nun fleht er die Behörde an, dass er wieder Bürgergeld erhält und sogar seine Mutter Beate macht Stress bei der Behörde. Denn Pascal hat nicht mal mehr Geld für Nahrungsmittel oder Getränke.

„Ich würde sogar Kompromisse eingehen, ich würde in eine Maßnahme gehen“

Um wieder Bürgergeld zu erhalten, würde der 23-Jährige sogar über seinen Schatten springen: „Ich würde sogar Kompromisse eingehen, ich würde in eine Maßnahme gehen.“ Das Mutter-Sohn-Gespann will die Sachbearbeiter beim Jobcenter dazu bringen, dass Pascal wieder Bürgergeld erhält – jedoch haben die beiden eher mäßigen Erfolg.

Unter der Bedingung, dass der 23-Jährige zu einer Maßnahme geht, würde ihm die Behörde aber wieder unterstützen. „Ich hab gesagt, ich will jetzt mal in die Alltagsbetreuung mit älteren Menschen“, so der Protagonist aus „Hartz und herzlich“. Er fügt hinzu: „Da muss man dann Brettspiele spielen oder einkaufen gehen.“

Zwar würde dann Pascal wieder Bürgergeld erhalten, aber hätte noch keine eigene Wohnung. Fakt ist: Beate lässt Pascal nicht wieder bei sich einziehen. „Er bekommt Hilfe von so einer Organisation, da gibt es WGs oder betreutes Wohnen“, so seine Mutter. Unklar ist, ob Pascal diesmal die Maßnahme vom Jobcenter komplett durchzieht – diese hatte er in der Vergangenheit nämlich immer wieder abgebrochen.

