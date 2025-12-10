„Hartz und herzlich“: Pascal bekommt unglaubliche Jobangebote – „Chefarztstelle in Heidelberg“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat bis auf einige Maßnahmen des Jobcenters noch nie wirklich gearbeitet. Nun hatte der Bürgergeld-Empfänger einen Termin in der Behörde – dort hat er offenbar unglaubliche Jobangebote erhalten.

Pascal sorgt immer wieder für Kopfschütteln bei den Zuschauern. Arbeit will er keine annehmen und auch die Maßnahmen des Jobcenters tritt er gar nicht erst an oder bricht diese ab. Erst kürzlich hat er sich krankschreiben lassen, um sich eine Pause von einer Jobcenter-Maßnahme zu gönnen. Der Grund? Die Behörde hatte die Maßnahme um vier Wochen verlängert – davon ist Pascal jedoch nicht begeistert.

„Ich finde es blöd, dass ich hintergangen wurde. Hätten die das von vornherein gesagt, dann hätte ich schon abgelehnt. Das ist zu viel und zu anstrengend“, so der Protagonist. Weiter lässt Pascal verlauten: „Die Kommunikation hat gefehlt. Mir wäre es lieber, wenn man etwas anderes für mich sucht. Die andere Möglichkeit von der Maßnahme wären Kochen und Putzen. Das ist auch nichts für mich!“

„Ich habe sehr gute Angebote bekommen“

Beim Jobcenter hatte Pascal nun wieder einen Termin. In den sozialen Netzwerken berichtet er, dass ihm sein Sachbearbeiter einige Jobangebote vorgelegt habe. Und da sind offenbar einige dabei: „Ich habe sehr gute Angebote bekommen, nur dass ihr Bescheid wisst.“ Ob er davon eins annehmen wird? Eher unwahrscheinlich.

Um welche Jobangebote es genau geht, hat Pascal offen gelassen. Denn der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ hat weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung. Zudem macht seine Lese-Rechtschreibschwäche auch Probleme. Er habe zwar laut seinen Angaben „gute Angebote“ erhalten, aber der Bürgergeld-Empfänger zeigt wenig Interesse, einem Job nachzugehen.

Die Follower rätseln in den sozialen Netzwerken, welchen Job denn Pascal nachgehen könnte. Darunter befinden sich viele ironische und sarkastische Kommentare – von „Chefarztstelle in Heidelberg“ bis hin zum „Nachrichtensprecher“ ist in den Kommentaren alles dabei.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.